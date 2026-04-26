「痛風発作」が起きやすい”7つの食品”とは？尿酸値を下げるポイント【医師監修】

痛風は生活習慣と深く関わる疾患であり、日々の積み重ねが発作の予防につながります。食事や運動、体重管理といった基本的な取り組みを見直すことで、尿酸値のコントロールが可能になります。本章では、無理なく続けられる具体的な予防習慣を紹介し、再発リスクを減らすためのポイントを解説します。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

痛風発作を予防するための生活習慣

痛風発作を予防するには、日常生活での継続的な取り組みが不可欠です。食事、運動、生活リズムの各面から対策を講じることが重要です。

食事療法の基本原則

痛風予防の食事療法では、プリン体の摂取を控えることが基本です。プリン体を多く含む食品には、レバーや白子、エビ、カツオ、イワシ、マグロなどがあります。これらを完全に避ける必要はありませんが、摂取量と頻度を控えめにすることが推奨されます。一方で、野菜や海藻、きのこ類、豆腐などの大豆製品は積極的に摂取しましょう。乳製品も尿酸値を下げる効果があるとされています。また、アルコールは尿酸の代謝に悪影響を与えるため、特にビールはプリン体を多く含むことから注意が必要です。1日の総カロリーにも気を配り、肥満を避けることも尿酸値管理において重要です。

運動習慣と体重管理

適度な運動は尿酸値の管理に有効ですが、激しい運動は逆効果になることがあります。無酸素運動や高強度のトレーニングは尿酸値を一時的に上昇させる可能性があるため、ウォーキングや水泳、サイクリングなどの有酸素運動が推奨されます。週に3回から5回、1回30分程度の運動を習慣にすることで、代謝が改善され、体重管理にもつながります。肥満は尿酸値を上昇させる要因の一つであり、適正体重を維持することは痛風予防において非常に重要です。ただし、急激な減量は尿酸値を急上昇させることがあるため、ゆっくりと計画的に体重を減らすことが大切です。

まとめ

痛風発作は予兆を見逃さず、早期に対応することで重症化を防ぐことができます。足の親指のチクチクとした違和感や軽い痛みは、身体からの重要なサインです。これらの症状を感じたときには、生活習慣を見直し、必要に応じて医療機関を受診することが大切です。適切な治療と日常的な予防策を継続することで、痛風発作のリスクを大幅に減らし、快適な日常生活を維持することができます。予兆を感じたら自己判断で市販薬を飲み続けるのではなく、医療機関に相談しましょう。

参考文献

厚生労働省「アルコールと高尿酸血症・痛風」

厚生労働省「高尿酸血症」

日本生活習慣病予防協会「高尿酸血症／痛風」