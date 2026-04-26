「片頭痛」の激痛は“別の病気”？見分ける症状と受診タイミング【医師監修】

片頭痛は適切な治療によって管理できる疾患ですが、受診すべきタイミングを見極めることも大切です。見逃してはならない危険なサインや、専門医療機関で受けられる治療の選択肢について知っておくことで、重症化を防ぎ、生活の質を守ることができます。本章では、受診の目安と治療方針の全体像をご説明します。

監修医師：

田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック）

鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳神経内科（認知症、パーキンソン病、ALSなどの神経難病）領域を専門としている。また、問診によって東洋医学的な病態を推察し、患者の状態に合わせた漢方薬をオンライン診療で選択する治療法も得意としている。日本神経学会神経内科専門医、日本東洋医学会専門医。

重症片頭痛と医療機関受診の目安

片頭痛は一般的には命に関わる疾患ではありませんが、適切な治療を受けることで生活の質は大きく改善します。受診のタイミングを知ることが重要です。

こんな症状があれば早急な受診が必要

以下のような症状がある場合は、片頭痛以外の深刻な疾患の可能性があるため、速やかに医療機関を受診する必要があります。これまで経験したことのない突然の激しい頭痛（雷鳴頭痛）、頭痛とともに発熱や項部硬直（首が硬くなる）がある場合、意識障害やけいれんを伴う場合、視力低下や物が二重に見える症状が続く場合、頭痛のパターンが急に変化した場合などです。

また、50歳以降に初めて片頭痛様の症状が現れた場合、妊娠中に新たに頭痛が出現した場合、免疫抑制状態やがんの既往がある方に新しい頭痛が現れた場合なども、注意が必要です。これらは片頭痛ではなく、二次性頭痛（他の疾患が原因の頭痛）の可能性があり、迅速な診断と治療が必要になることがあります。

専門医療機関での治療選択肢

月に4回以上の片頭痛発作がある方、市販薬では十分な効果が得られない方、片頭痛によって日常生活に著しい支障がある方は、専門医療機関での治療を検討すべきです。神経内科、頭痛外来、脳神経外科などで専門的な診療が受けられます。

専門医療機関では、詳細な問診と必要に応じた検査（MRIやCTなど）により、正確な診断が行われます。治療選択肢には、急性期治療薬（トリプタン製剤、NSAIDs、制吐薬）、予防薬（β遮断薬、カルシウム拮抗薬、抗てんかん薬、抗CGRP抗体薬）、そのほかボツリヌス毒素注射（慢性片頭痛に対して）などがあります。個々の患者さんの症状パターン、発作頻度、生活背景に応じて、最適な治療計画が立てられます。

まとめ

片頭痛は適切な治療によって、発作の頻度や重症度を大幅に軽減できる疾患です。予兆から閃輝暗点、嘔吐に至るまでの各段階を理解し、自分の症状パターンを把握することで、早期対処が可能になります。生活習慣の見直しと適切な薬物療法の組み合わせにより、片頭痛と上手に付き合いながら質の高い生活を送ることができます。症状が日常生活に支障をきたしている場合は、我慢せずに専門医療機関を受診し、自分に合った治療法を見つけることが重要です。片頭痛は決して「我慢すべき症状」ではなく、適切な医療介入によって管理できる疾患であることを理解し、積極的に治療に取り組みましょう。

参考文献

神経治療学会「頭痛の診療ガイドライン2021」

厚生労働省「頭痛について」

日本神経学会「頭痛診療のガイドライン」