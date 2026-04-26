阪神のクリーンアップ、3番・森下翔太選手、4番・佐藤輝明選手、5番・大山悠輔選手が今季も目覚ましい活躍を見せています。

阪神はここまで今季全23試合、この3選手の打順を固定し起用。チームの得点源となる不動のオーダーとなっています。

そして、その全3選手が今季ここまでセ・リーグトップクラスの打撃成績を残していることが注目されています。

なかでも打点ランキングはセ・リーグでワンツースリー。1位が佐藤選手で22打点、2位は森下選手で18打点、3位タイが大山選手の14打点となっています。チームの得点は102点。3人の合計打点は54点と半分以上の得点がこのクリーンアップから生まれていることがわかります。

また打率もみてみると、佐藤選手がトップで「.384」、2位は牧秀悟選手(DeNA)で「.333」、3位が森下選手で「.319」、4位が大山選手で「.316」です。

そしてOPSでは佐藤選手が「1.194」、森下選手が「1.004」でワンツー。大山選手は3位サンタナ選手(ヤクルト)の「.968」、4位牧選手の「.898」、に次ぐ5位で「.897」を記録しています。

リーグトップクラスの打者が主軸に並ぶ阪神。今後もこの3選手が切磋琢磨し、勝利に貢献する姿に注目です。