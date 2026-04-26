「遠野昔ばなし祭り」で語る内田律子さん＝2月、岩手県遠野市

民俗学者柳田国男の「遠野物語」で知られる岩手県遠野市で、昔話を伝える「語り部」10人が一気にデビューした。「民話のふるさと」の観光資源としても親しまれるが、高齢化により担い手が減少。危機感を持った地元の関係者が約2年間にわたり育成講座や研修を行い、40〜70代の新人が加わった。「方言の昔話を後世に残したい」と意気込む。（共同通信＝鶴田智）

「むかーし、あったずもな（あったとさ）」。10人は2月、年に1度の「遠野昔ばなし祭り」で、代わる代わる昔話を披露した。選んだのは遠野の米屋とてんぐの交流を描いた「天狗の衣」や、神隠しに遭った娘が30年後に姿を見せた「寒戸のばさま」など。最後はお決まりの言葉「どんどはれ」で物語を締めた。新人の一人、元会社員の内田律子さん（66）は母親の「方言は文化」という言葉が心に残っているといい「語り続け次世代につなげたい」と決意を新たにした。

遠野市では1970年代、観光客に昔話を語る活動が始まり、現在も宿泊施設などで行われている。「遠野昔話語り部の会」は最盛期に20人ほどいたが、昨年6人まで減少。認定NPO法人「遠野山・里・暮らしネットワーク」が担い手を増やそうと、2023年7月〜2024年2月、昔話の暗唱などを教える育成講座を開いた。

講座修了後には先輩の語り部から研修を受けて表現方法も学び、昨年11月に10人が仲間に加わった。語り部の会の細越沢史子会長（85）は「人数が減った上、大半が80代で不安だった。本当に心強い」と喜んだ。

新人で最年少の看護師及川真紀子さん（49）は蚕の神様などと言われるオシラサマの話を改めて読み、涙が止まらなくなった。20代で両親を亡くし親孝行をしたかった自分の思いと、父母の夢枕で暮らしのために養蚕の方法を伝える登場人物の娘の姿が重なった。昔話が「遠くから近づいたように」感じ、「これからの人生を語りと一緒に歩んでいきたい」と誓った。

岩手県遠野市で開かれた、昔話の語り部育成講座で学ぶ参加者たち（遠野山・里・暮らしネットワーク提供）

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