【SVリーグ】女子CS決勝 SAGA久光 3−2 大阪マーヴェラス（4月25日）

【映像】異様に鋭く曲がった魔球サーブ

女子バレーの頂上決戦で、物理の法則を無視したかのような“魔球”サーブが放たれた。ネットを越えた瞬間に異様な変化を見せ、守備のスペシャリストさえも手が出せなかった一撃に、放送席の実況も思わず「入ってるぅ！！」と声を上げた。

大同生命SVリーグ女子のチャンピオンシップ（CS）ファイナル。先に2勝したチームが優勝となる決勝第1戦は、レギュラーシーズン2位のSAGA久光スプリングスと同4位で昨シーズン覇者の大阪マーヴェラスが激突。SAGA久光にとっては、優勝すれば2021〜22年シーズンのVリーグ以来、4季ぶりの戴冠となる大一番だ。

試合序盤の第2セット、2−6と大阪MVがリードを広げようとする場面で、その瞬間は訪れた。サーバーは大阪MVの元ベルギー代表のオポジットであるリセ・ファンヘッケ。放たれたサーブは、中央に向かうかと思いきや、ネットを越えた瞬間に大きく左へスライド。コート中央に位置したSAGA久光の日本代表リベロ・西村弥菜美から逃げるように急激に変化してサイドライン際へ“ズドン”。西村が触れることすらできない鋭い変化を見せたノータッチエースに、ファンヘッケは力強く右手を突き上げ、ガッツポーズを披露した。

この衝撃的なエースに、視聴者からも「めっちゃ曲がってる」「これはえぐい」と驚愕のコメントが殺到。実況が「入ってるぅ！！」と興奮気味に伝えた通り、最高峰の舞台で見せた規格外の技術にファンは釘付けとなった。

この試合、ファンヘッケは2本のエースに加え、3本のブロック、22本のアタックを叩き込むなど、計25得点と活躍。しかし、試合は粘りを見せたSAGA久光がフルセットの末に3−2で逆転勝利。昨季王者に先勝して優勝へ王手をかけた。一方、敗れた大阪MVもフルセットに持ち込む意地を見せており、第2戦での巻き返しに注目が集まる。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）