「ドジャース−カブス」（２５日、ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手が先発マウンドに上がり、二回にカブス・鈴木誠也外野手に先制ソロを被弾した。

いきなり初球を投じた後にピッチコムの異常が発生。やや間があいた中で３球目のフォーシームをきれいに右前へはじき返された。それでも後続を落ちついて併殺打に仕留めるなど３人で初回を立ち上がった。

二回は先頭のハップを変化球で追い込み、高めのフォーシームで空振り三振。続く鈴木は２球で追い込んだが、高めの直球を完璧にとらえられ左中間へ運ばれてしまった。マウンドの右腕はぼうぜんの表情だ。後続はしっかりと抑えたが、先手をとられてしまった。

三回は１死からアマヤへの死球からピンチを広げ、ブッシュに右前適時打を浴びて追加点を奪われた。さらに四回はマンシーの２ランで試合が降り出しに戻った中、２死無走者からバレステロスに右中間へ勝ち越しソロを浴びてしまった。

ここで中継カメラがベンチのロバーツ監督に向くと、ひまわりの種を吐きながら「ワオ」とつぶやいた。期待して送り出した右腕が再びゲームの流れを相手に渡してしまう痛恨の内容だ。

佐々木はここまで４試合に先発し、０勝２敗、防御率６・１１と結果を残せず。ドジャースの先発陣で唯一、クオリティースタートがない状況となっていた。左肩痛で出遅れていたスネルがマイナーで実戦復帰し、５月末のメジャー復帰が見込まれる中、何とか結果を残したいところだ。