DeNAの中川颯

プロ野球で野手顔負けの打撃が話題になっている。DeNAの中川颯投手は25日、本拠地巨人戦の3回途中から2番手で登板。直後の攻撃で今季初打席に立ち、中前打を放った。ネット上では「スイングが強打者のそれ」「二刀流やろか？」などの声が上がった。

中川はピンチを抑えた直後の3回裏、先頭打者として打席に。巨人・マタの150キロの外角速球を完璧に捉え、中前打を放った。

DAZNベースボール公式Xは「極上のバッティングセンス 中川颯 鮮やかに打ち返す 今季初打席で初安打」と記し、実際の動画を公開。コメント欄では「スイングが強打者のそれ」「二刀流やろか？」「DH解除で颯を打席に立たせたい」「さすが神奈川最強左打者」「こういうの見ると来年からのDHやめてくれって思っちゃう」「野手転向もありだと思います」など反応が殺到した。

中川は2024年にDeNA移籍後、通算15打数5安打で打率.333をマーク。同年にはプロ初本塁打を放っており、「完全に大谷翔平」といった声も上がっていた。



（THE ANSWER編集部）