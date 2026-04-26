猫ちゃんをぽんぽんする赤ちゃんの姿が微笑ましいと話題です。動画には「坊君のぽんぽん、上手だ」「優しい世界！」等のコメントが寄せられ16万回以上再生されているようです。

【動画：赤ちゃんが猫のおしりをポンポンした結果→優しく受け入れて…ずっと見ていられる『尊い光景』】

とらまるくんと赤ちゃん

YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」に投稿されたのは、赤ちゃんと猫ちゃん2匹の姿です。とらまるくんのそばに座っていた赤ちゃんは、とらまるくんのしっぽの動きに目が釘付けだったそう。

息子さんはまだ赤ちゃんですが、すでにお尻ポンポンを習得しているのだとか。とらまるくんのお尻を上手にポンポンしていたそう。すでに仲良しのようです。

ももまるちゃんにも

次に赤ちゃんは、ももまるちゃんの近くへ。ももまるちゃんのこともポンポンしてあげていたそう。まだちょっと動きが激しめな赤ちゃんですが、ももまるちゃんは慣れた雰囲気でリラックスしていたといいます。

可愛い猫ちゃん達に囲まれてすくすく成長している赤ちゃん。お母さんは、赤ちゃんがとらまるくんとももまるちゃんの名前を呼んでくれることをとても楽しみにしているそうです。

赤ちゃんを見守る2匹

とらまるくんとももまるちゃんは普段から赤ちゃんのことを見守ってくれているそう。他の動画でも、２匹が赤ちゃんのそばにいるシーンが投稿されています。

まだ猫ちゃんとは上手に遊べない赤ちゃんですが、すでに2匹のことがとても大好きなようです。これから猫ちゃん達ともっと遊べるようになる日が楽しみですね。

ご紹介した投稿は14万回以上再生され「坊君のぽんぽん、上手だ」「優しい世界！」等のコメントが寄せられ、赤ちゃんと猫ちゃんが仲良く過ごす様子に癒されたとの声が多く集まっていたようです。

YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」では、とらまるくんとももまるちゃん＆飼い主さん一家のほのぼのとした日常のワンシーンが投稿されています。子どもたちと猫ちゃんが仲良く過ごす様子が微笑ましいと話題です。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。