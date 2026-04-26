かわいらしい雛飾りに迫りくるトラ猫の脅威とは…？一心不乱に爪とぎ＆甘噛みを繰り返す様子がおもしろすぎると話題で、動画は57万再生を突破。「猫心をくすぐるアイテムなのかもねw」「ガリガリガリガリw 大爆笑w」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：人形が飾ってある台座部分で『爪とぎ』を始めた猫…止まらない『全力アタック』】

猫にとってはすべてがおもちゃ

Instagramアカウント『rain_enchanter』に投稿されたのは、雛飾りが猫の遊び道具と化していくワンシーンです。動画に登場するのは、2018年生まれの元捨て猫、「レイン」ちゃん（雨の日に飼い主さんと出会う）。きれいなトラ模様がチャームポイントのキュートな子です。

この日レインちゃんは、飾ってあった雛飾りの畳の台座部分を“専用爪とぎ”として使っていたのだそうです。そこには元々、お内裏様とお雛様が座っていたのですが、お内裏様はレインちゃんに蹴散らされてすでに台座の下に転がり落ちていたといいます。

ガリガリし放題

爪が畳に引っかかるのが相当気持ちいいのか、レインちゃんはガリガリガリガリと音高らかに爪とぎをしていたのだとか。

見かねた飼い主さんがレインちゃんの背中を優しくぽんぽんすると、やめるどころかさらに体全体で台座に乗って爪とぎを続けたとのこと。ついにはお雛様もレインちゃんの手によって台座から転がり落ちてしまう始末。飼い主さんが再度優しくぽんぽんすると、レインちゃんはちょっと迷惑そうに飼い主さんの手を見つめてきたのだそうです。

やられても、まあいいか

レインちゃんは爪とぎを中断すると、お雛様にロックオン。手でちょいちょいと弄ぶと、人形を咥えてガジガジ噛んでしまったといいます。お次はお内裏様に鋭い一瞥をくれると、ひょいと爪で引っ掛けて持ち上げてガジガジ祭りを繰り広げたといいます。

飼い主さんは終始、レインちゃんが披露する小さな“雛飾り騒動”をあたたかい目で見守っておられたとのこと。愛情あふれる飼い主さんと自由気ままなレインちゃんとによる“愛すべきハプニング”は、たくさんの人々に笑顔と笑いを届けてくれることとなったのでした。

投稿には、「いい爪とぎを見つけたねw」「お雛様たちに容赦なさすぎw」「存分に楽しんでるねw」「荒ぶる猫さま最高！」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『rain_enchanter』では、この他にも猫のかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「rain_enchanter」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。