湖でお水遊びをするのが大好きだというサモエドさん。ウキウキで出かけたものの、お目当てのお魚がいなかったようで…思った以上にしょんぼりしてしまったのだそう。

まるで小さな子どものような『しょんぼり顔』を見せたサモエドさんを捉えた光景は記事執筆時点で63万回を超えて表示されており、4.2万件のいいねが寄せられることとなりました。

湖で遊ぶのが好きな大型犬→お魚が見つからず…

Xアカウント『@bobobon_wacchan』に投稿されたのは、サモエド「心和」ちゃんのお姿。

湖に出かけたサモエド「心和」ちゃん

この日、飼い主さんと共に大好きな湖遊びに出かけたという心和ちゃん。ウキウキでお水の中に入っていったのは良いものの…なぜか『しょんぼり顔』になってしまったのだといいます。

わかりやす過ぎる『しょんぼり顔』に反響

その理由は…『お魚が見つからない』というものだったそう。湖の中でお魚を探したり、お水を浴びたりして過ごすのが大好きだという心和ちゃん。

『お魚』が見つからず…しょんぼり顔になった心和ちゃん

しかし、この日はどこにもお魚の姿が見当たらず、心和ちゃんはあからさまにガッカリしてしまい、わかりやす過ぎる『しょんぼり顔』になってしまったようです。

小さな子どものような『しょんぼり顔』の心和ちゃん

もふもふでふわふわ、ぬいぐるみのような美貌の持ち主でありながら、湖遊び中には本当にお魚を捕まえてしまうというワイルドな一面もあるのだとか。

狩りもお手の物…！？お魚を上手に捕まえる心和ちゃん

水面の反射も相まっていつもより数段短く見える足、悲しげな表情を浮かべて立ち尽くすそのお姿はまるで小さな子どものようで、思わず抱きしめたくなってしまうようなものだったといいます。

心和ちゃんが見せた愛くるしいそのお姿は、飼い主さんのみならず多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

もふもふ過ぎる…！ニコニコ笑顔で走る心和ちゃん

この投稿には「本当にがっかりしてますね」「シロクマちゃんだ」「まゆげが良い」「むちゃくちゃ可愛すぎる」「毛並みが素敵」「めちゃくちゃしょんぼり顔ｗ」「落ち込んでるの可愛い」などのコメントが寄せられています。

穏やかで心優しい14歳の女の子

2011年5月16日生まれの心和ちゃんは、14歳の女の子。穏やかで甘えん坊な性格の持ち主でありながら、意外にもお転婆でタフな一面も。

あどけない表情で飼い主さんを見つめる心和ちゃん

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくのびのびと幸せに暮らす心和ちゃんのお姿は日々多くのユーザーにサモエドの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@bobobon_wacchan」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。