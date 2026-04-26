米大リーグは２５日（日本時間２６日）、各地で行われ、カブスの鈴木誠也は敵地ロサンゼルスでのドジャース戦に５番右翼で先発出場。

二回の第１打席で、先発の佐々木朗希から先制の４号ソロを放った。ドジャースの大谷翔平は１番指名打者で出場し、第１打席で４試合ぶりのヒットとなる左前打を放った。（デジタル編集部）

佐々木と鈴木のこの試合、初対戦。鈴木は２ボール２ストライクと追い込まれながら５球目の９８・５マイル（約１５８・５キロ）の高め直球を完璧にとらえた。打球は左中間スタンドへ飛び込む先制ホームランとなった。鈴木は打った瞬間に確信したように、バットを放り投げ、ダイヤモンドを回っている際には外野のブルペンへ腕を突き上げるようなしぐさを見せた。

ＷＢＣでのけがで出遅れた鈴木だが、ここ５試合で４本目のホームランと調子を上げてきた。打率もこの時点で２割９分４厘。メジャー５年目のスラッガーが本領を発揮してきた。

佐々木はこの回、後続を抑えて、二回まで１安打１失点１三振。四球は与えていない。

大谷は初回にヒットで出塁した後、今季２個目の盗塁を決めている。