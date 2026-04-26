40歳まで実家暮らしで貯金3,000万円あります。実家は築30年超え。このまま実家に住み続けるのと、住宅購入ではどちらが老後資金的に有利でしょうか？

実家暮らしにかかる費用とメリット

実家暮らしにおける最大のメリットは、住居費を大きく抑えられる点です。

住宅ローンや家賃が発生しないため、その分を貯金や投資に回すことができます。すでに3000万円の貯金がある場合、さらに資産を増やしやすい環境といえるでしょう。

ただし、築30年を超える住宅には注意が必要です。一般的に、住宅は築30年を過ぎると修繕費がかさみやすくなります。例えば、屋根や外壁の修繕、水回りの交換などで数百万円単位の費用がかかることもあります。

これらの費用を見込んでいないと、まとまった出費に対応できず、せっかくの貯金が減ってしまう可能性があります。

また、将来的に親から相続する場合は、名義変更や相続税の問題も出てきます。相続税は基礎控除がありますが、不動産の評価額によっては課税対象になることもあります。そのため、事前に家族で話し合い、相続の方針を整理しておくことが大切です。

このように、実家暮らしはコスト面では有利ですが、修繕費や相続の問題を考慮した資金計画が必要になります。



住宅を購入した場合の費用とリスク

一方で住宅を購入する場合は、毎月の住宅ローンが発生します。例えば3000万円の物件を購入し、金利1％で35年ローンを組んだ場合、毎月の返済額は約8万円になります。これに加えて固定資産税や修繕費も必要です。

住宅を購入すると資産を持てるという安心感がありますが、必ずしも得になるとは限りません。特に注意したいのが「流動性の低さ」です。不動産はすぐに現金化できないため、急にお金が必要になったときに対応しづらいというデメリットがあります。

さらに、将来的に人口減少が進む中で、不動産価格が下がる可能性もあります。購入時よりも価値が下がると、売却してもローンが残るケースも考えられます。そうなると老後資金に影響が出るため、慎重な判断が必要です。

ただし、住宅を購入することで生活の自由度が上がるというメリットもあります。立地や設備を自分で選べるため、老後を見据えた住環境を整えやすい点は魅力です。例えば駅近やバリアフリー住宅を選べば、将来的な生活のしやすさにつながります。



老後資金の観点で有利なのはどちらか

老後資金という観点だけで見ると、一般的には実家暮らしの方が有利になりやすいです。理由は、住宅ローンという大きな固定費を避けられるため、その分を貯蓄や資産運用に回せるからです。

すでに3000万円の貯金がある場合、これを年利3％で運用できれば、長期的に大きな資産形成が期待できます。住宅購入によってこの資金を頭金として使ってしまうと、運用の機会を失うことになります。

ただし、実家の状態が悪く大規模な建て替えが必要な場合は話が変わります。建て替えには1500万～3000万円程度かかることもあり、結果的に新築購入と同じような費用になるケースもあります。この場合は、立地や将来性を考えて新たに住宅を購入する選択も合理的です。

また、実家が不便な場所にある場合、老後の生活コストが増える可能性もあります。例えば車が必須の地域では、維持費がかかり続けます。こうした点も含めて総合的に判断することが重要です。



自分に合った選択をするための考え方まとめ

実家に住み続けるか、住宅を購入するかは、単純な金額だけでは判断できません。実家暮らしはコスト面で有利ですが、修繕費や相続の問題に備える必要があります。一方で住宅購入は自由度が高い反面、ローンや資産価値のリスクがあります。

重要なのは、自分のライフスタイルと老後のイメージに合った選択をすることです。例えば「できるだけお金を残したい」という場合は実家暮らしを選び、「快適な住環境を優先したい」なら住宅購入も選択肢になります。

すでに3000万円の貯金があるという強みを活かすためにも、大きな支出をする前に長期的な資金計画を立てることが大切です。将来の修繕費や生活費を見える化し、自分にとって無理のない選択をすることで、安心した老後につながるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー