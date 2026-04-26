◇米女子ゴルフツアー シェブロン選手権第3日（2026年4月25日 米テキサス州 メモリアルパーク・コース＝6811ヤード、パー72）

岩井明愛（23＝Honda）と山下美夢有（24＝花王）が日本勢最上位の12位で最終ラウンドに臨む。49位から出た岩井明愛はこの日最少に並ぶ66をマークし、36位から出た山下は67で回り浮上した。

ともに16位スタートの笹生優花（24＝アース製薬）と竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）は72で回り、11位から出た神谷そら（23＝郵船ロジスティクス）は73で回り、3アンダーで20位に後退した。

22位から出た原英莉花（27＝NIPPON EXPRESSホールディングス）と勝みなみ（27＝明治安田）は72で回り、2アンダーで29位に順位を下げた。

69の古江彩佳（25＝富士通）は1アンダーで39位。74の馬場咲希（21＝サントリー）、76の吉田優利（26＝エプソン）はそろってイーブンパーの44位。

前回大会覇者の西郷真央（24＝島津製作所）は74とスコアを落とし、2オーバーで61位となった。

24年大会覇者のネリー・コルダ（27＝米国）が70で回り、16アンダーで単独首位をキープ。2位に6打差をつけて最終日を迎える。