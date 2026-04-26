東京・浅草の「浅草寺」で子どもの健やかな成長を願う、毎年恒例の「泣き相撲」が開催されました。

【映像】「泣き相撲」の様子（実際の映像）

土俵の上で大きな泣き声をあげているのは、去年生まれた赤ちゃんです。大泣きする子もいれば、終始、楽しそうにニコニコする子もいます。

市川團十郎さん「参加されるお子様たちが日本を支える未来として、より大きく育っていただく最初の泣き相撲になるように、微力ながら精一杯泣かせられるように努力させていただきます。本日はどうぞよろしくお願いします」

行司の掛け声とともに泣き声を競う「泣き相撲」は、浅草寺の境内に復元された九代目・市川團十郎の「暫」の銅像5周年の際に奉納されたのが始まりです。今年は歌舞伎役者の市川團十郎さんも家族で参加し、長女のぼたんさん、長男の新之助さんとともに泣かせ役を務めました。

Q結果はどうでしたか？「勝ちました！いっぱい泣いて、元気いっぱい泣けたので良かったです。記念になったね」「今までにない顔が見られて楽しかったです。こういう顔するんだと思って、他人に抱っこされたことが初めてだったので、知らない人に、意外と動じず大物になるのかなって感じがします」

ゴールデンウィーク初日の25日、浅草寺の境内には元気いっぱいの泣き声と見守る家族たちの笑い声が響き渡りました。（ANNニュース）