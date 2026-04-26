海外ドラマ『DOC あすへのカルテ』シーズン3、地上波初放送へ 記憶戻り始めた医師に新たな衝撃
イタリアのドラマ『DOC（ドック）３ あすへのカルテ』が、6月7日からNHK総合で地上波初放送される（毎週日曜 後11：00、全16回※放送日時は変更になる場合あり）。
【画像】『DOC３ あすへのカルテ』場面写真
本作は、優秀ながらも冷徹だった医師が、頭に銃撃を受けたことをきっかけに約12年間の記憶を失い、再び医療の現場に戻る姿を描くヒューマンドラマ。記憶を失ったことで、それまでのキャリアや人間関係もリセットされた主人公が、“患者目線”から医療と向き合い直していく。
本作は実在の医師の体験をベースにしている点も特徴。リアリティのある医療現場の描写と、主人公自身の再生や周囲との関係といった人間ドラマのバランスが評価されている。
主人公のエリート内科医アンドレア・ファンティは、「ドクター未満のDOC（ドック）」として内科に戻り、仲間たちとともに再び人生を歩み始める。コロナ禍を乗り越え、再び内科医長に返り咲いたアンドレアは、医師としてさまざまな症状の患者に、するどい観察眼と真心で向き合う日々を送っていた。そんな中、アンドレアは自分の記憶が戻りかけていると感じる。だがその「記憶」は、アンドレアにとって衝撃の「真実」を呼び覚ますことに…。
元妻アニェーゼの隠された秘密とは？そして元恋人ジュリアはアンドレアのもとを去る決意を？過去と現在が交錯しながら、空白の12年がついに動きだす。
放送はステレオ2か国語で、主音声は日本語吹替、副音声はイタリア語。NHK ONEでの同時・見逃し配信も予定されている。
BSプレミアム4Kでは6月11日よりシーズン1・2の再放送も決定した（毎週木曜 後5：00※放送日時は変更になる場合があり）。
■出演
アンドレア・ファンティ：ルカ・アルジェンテーロ（吹替：安元洋貴）
ジュリア・ジョルダーノ：マティルデ・ジョリ（吹替：沢城みゆき）
アニェーゼ・ティベリ：サラ・ラッザーロ（吹替：日高のり子※高＝はしごだか）
エンリコ・サンドリ：ジョヴァンニ・シフォーニ（吹替：関俊彦）
リッカルド・ボンヴェーニャ：ピエルパオロ・スポッロン（吹替：大河元気）
声の出演：高橋広樹、斉藤あんり、山下誠一郎、八巻アンナ、内田秀、平林剛、星野貴紀、佐藤拓也、野澤英義、ほか
【画像】『DOC３ あすへのカルテ』場面写真
本作は、優秀ながらも冷徹だった医師が、頭に銃撃を受けたことをきっかけに約12年間の記憶を失い、再び医療の現場に戻る姿を描くヒューマンドラマ。記憶を失ったことで、それまでのキャリアや人間関係もリセットされた主人公が、“患者目線”から医療と向き合い直していく。
主人公のエリート内科医アンドレア・ファンティは、「ドクター未満のDOC（ドック）」として内科に戻り、仲間たちとともに再び人生を歩み始める。コロナ禍を乗り越え、再び内科医長に返り咲いたアンドレアは、医師としてさまざまな症状の患者に、するどい観察眼と真心で向き合う日々を送っていた。そんな中、アンドレアは自分の記憶が戻りかけていると感じる。だがその「記憶」は、アンドレアにとって衝撃の「真実」を呼び覚ますことに…。
元妻アニェーゼの隠された秘密とは？そして元恋人ジュリアはアンドレアのもとを去る決意を？過去と現在が交錯しながら、空白の12年がついに動きだす。
放送はステレオ2か国語で、主音声は日本語吹替、副音声はイタリア語。NHK ONEでの同時・見逃し配信も予定されている。
BSプレミアム4Kでは6月11日よりシーズン1・2の再放送も決定した（毎週木曜 後5：00※放送日時は変更になる場合があり）。
■出演
アンドレア・ファンティ：ルカ・アルジェンテーロ（吹替：安元洋貴）
ジュリア・ジョルダーノ：マティルデ・ジョリ（吹替：沢城みゆき）
アニェーゼ・ティベリ：サラ・ラッザーロ（吹替：日高のり子※高＝はしごだか）
エンリコ・サンドリ：ジョヴァンニ・シフォーニ（吹替：関俊彦）
リッカルド・ボンヴェーニャ：ピエルパオロ・スポッロン（吹替：大河元気）
声の出演：高橋広樹、斉藤あんり、山下誠一郎、八巻アンナ、内田秀、平林剛、星野貴紀、佐藤拓也、野澤英義、ほか