「ドジャース−カブス」（２５日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は初回先頭の第１打席で４試合１４打席ぶりの安打となる左前打を放った。さらに今季２個目の二盗も決めた。

ソフトバンクにも在籍した右腕・レイと対戦。初球のフォーシームには手を出さず、２球目の浮いたフォーシームを捉え、逆方向へ。打球は左前で弾み、４試合１４打席ぶりの安打だ。

さらに１死後、マンシーの５球目にスタートを切った大谷。ファウルとなったが、８球目に再スタート。捕手がそらしたものの今季２個目の盗塁が記録された。２０日のロッキーズ戦以来、５試合ぶりだ。ドジャースは２死一、三塁と好機を広げるも無得点に終わった。

大谷はここまで投打同時出場３試合を含む２５試合で打席に立ち、打率・２３７、５本塁打、１１打点、ＯＰＳ・７９４。前日の同カードは五回の打席で四球を選び、３戦１２打席ぶりに出塁を記録したが、三回無死一、二塁の好機に空振り三振を喫するなど、今季初の１試合３三振を記録した。３試合連続ノーヒットもシーズン初だった。

代名詞の本塁打は１２日のレンジャーズ戦で放った５号先頭弾を最後に止まっており、今季ワーストの１０戦５１打席ノーアーチ。直近１０試合の打撃成績も打率・１７１（４１打数７安打、５四死球）、ＯＰＳ・５０５とスランプに陥っていた。