◆米大リーグ ドジャース―カブス（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

カブスの鈴木誠也外野手（３１）が２５日（日本時間２６日）、敵地・ドジャース戦に「５番・右翼」で先発出場し、直近５戦４発となる一発を放った。両軍無得点の２回１死で迎えた１打席目。佐々木朗希のカウント２―２から真ん中高めの９８・５マイル（約１５８・５キロ）直球を完璧に捉えると、１０３・８マイル（約１６７・１キロ）で飛び出した打球は、ぐんぐん伸び、飛距離は４０４フィート（約１２３メートル）の特大弾となった。

前々日２３日（同２４日）の本拠地フィリーズ戦では「４番・右翼」でスタメン出場。６―６に追いつかれた直後の８回。先頭打者の鈴木は４番手の右腕ケラーに対し、カウント１―０からの２球目の直球を打ち、左中間スタンドに放り込んだ。打球速度１０３・６マイル（約１６６・７キロ）、３９３フィート（約１１９・８メートル）の勝ち越し弾を放ち、３試合連続の３号ソロ本塁打とした。

前日２４日（同２５日）のドジャース３連戦の初戦は「５番・右翼」で先発出場し、４打数無安打で４戦連発とはならなかった。それでも、３回には昨年同僚・タッカーの右翼ポール際の大飛球をフェンスに激突しながら好捕し、「球場がコロコロ変わるので、ちょっと距離感をミスったところはある。また明日しっかり確認したい」。守備面でチームの１０連勝に大きく貢献した。

誠也はＷＢＣで右膝を負傷し、キャンプに再合流した後、右膝後十字靭帯の軽度の損傷と診断され、開幕こそ出遅れた。だが、今季は試合前時点で１４試合で５１打数１５安打の打率２割９分４厘、３本塁打、７打点をマークしている。