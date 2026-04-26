2026年4月26日（日） MLB Wソックス vs ナショナルズ 試合結果
開催：2026.4.26
会場：ギャランティードレート・フィールド
結果：[Wソックス] 3 - 6 [ナショナルズ]
MLBの試合が26日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとナショナルズが対戦した。
Wソックスの先発投手はノア・シュルツ、対するナショナルズの先発投手はジェーク・アービンで試合は開始した。
4回表、8番 ナシーム・ヌネス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 CWS 0-2 WSH
8回裏、5番 エベルソン・ペレイラ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 1-2 WSH、7番 チェース・マイドロス 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでWソックス得点 CWS 2-2 WSH
10回表、ピッチャー ジョーダン・リージャーがワイルドピッチでナショナルズ得点 CWS 2-3 WSH、7番 ジョセフ・ウィーマー カウント3-2から押し出しの四球でナショナルズ得点 CWS 2-4 WSH、8番 ナシーム・ヌネス 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 CWS 2-6 WSH
10回裏、6番 タナー・マレー 6球目を打ってセンターへの犠牲フライでWソックス得点 CWS 3-6 WSH
試合は3対6でナショナルズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はナショナルズのシオネル・ペレスで、ここまで2勝3敗0S。負け投手はWソックスのジョーダン・リージャーで、ここまで2勝1敗0S。
なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で5打数、0安打、0打点、打率は.242となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-26 08:22:12 更新