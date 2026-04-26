開催：2026.4.26

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 3 - 6 [ナショナルズ]

MLBの試合が26日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとナショナルズが対戦した。

Wソックスの先発投手はノア・シュルツ、対するナショナルズの先発投手はジェーク・アービンで試合は開始した。

4回表、8番 ナシーム・ヌネス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 CWS 0-2 WSH

8回裏、5番 エベルソン・ペレイラ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 1-2 WSH、7番 チェース・マイドロス 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでWソックス得点 CWS 2-2 WSH

10回表、ピッチャー ジョーダン・リージャーがワイルドピッチでナショナルズ得点 CWS 2-3 WSH、7番 ジョセフ・ウィーマー カウント3-2から押し出しの四球でナショナルズ得点 CWS 2-4 WSH、8番 ナシーム・ヌネス 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 CWS 2-6 WSH

10回裏、6番 タナー・マレー 6球目を打ってセンターへの犠牲フライでWソックス得点 CWS 3-6 WSH

試合は3対6でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのシオネル・ペレスで、ここまで2勝3敗0S。負け投手はWソックスのジョーダン・リージャーで、ここまで2勝1敗0S。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で5打数、0安打、0打点、打率は.242となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-26 08:22:12 更新