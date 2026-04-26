米記者が報道

吉田正尚外野手が所属するレッドソックスが25日（日本時間26日）、アレックス・コーラ監督を解任したと複数の米記者が報じた。打撃コーチのピーター・ファトシ氏、ベンチコーチのラモン・バスケス氏、三塁コーチのカイル・ハドソン氏らも同時に解任となったという。

米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者らがXで速報した。同記者は「レッドソックスは今日勝ったが、10勝17敗でア・リーグ東地区で最下位だ。ボストンに大規模な変革が到来する」「今季始まって1か月弱で、レッドソックスはコーチングスタッフをほぼ一新した。アレックス・コーラの契約は2年近く残っている」などと伝えている。この日、レッドソックスは17-1でオリオールズを下していた。

米紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者はXで「レッドソックスがアレックス・コーラ監督と、5人のメジャーリーグのコーチングスタッフが解雇されたと発表した。打撃コーチのピーター・ファトシ、三塁コーチのカイル・ハドソン、ベンチコーチのラモン・バスケス、打撃コーチ補佐のディロン・ローソン、メジャーリーグの打撃戦略コーチのジョー・クロニンだ。ゲームプランニングと得点阻止コーチのジェイソン・バリテックは再配置された」と伝えている。

ナイチンゲール記者によると、チャド・トレイシー氏が代理監督を務めるという。



（THE ANSWER編集部）