シャーリーズ・セロン、トップレスにジャケットを羽織った大胆コーデ披露
映画『マッドマックス 怒りのデス・ロード』や「ワイルド・スピード」シリーズで知られるシャーリーズ・セロン（50）が、新作映画『エイペックス・プレデター』のプレミアで、素肌にジャケットを羽織った大胆でクールなルックを披露した。
【写真】クールな美 シャーリーズ・セロンの大胆トップレスコーデ
現地時間4月22日、ニューヨークのパリ劇場にて、Netflixの新作アクションスリラー映画『エイペックス・プレデター』のプレミアイベントが行われ、主演のシャーリーズが来場した。
この日のイベントにシャーリーズが選んだのは、ディオールによる黒いウールジャケットとワイドパンツ。アンダーには何も着ずに長いリボンをあしらった白いプリーツカラーをコーデし、真っ赤なリップで色味をプラス。ポケットに手を入れて、クールにポーズを取った。
なお、『マッドマックス 怒りのデス・ロード』をはじめ、アクション映画に多数出演してきたシャーリーズが、『エイペックス・プレデター』で演じるのは、深い悲しみを抱えながら、オーストラリアの大自然の中で自分の限界に挑む女性。孤独な冒険を続けるなか、彼女を獲物のように狙う猟奇的な殺人鬼とのゆがんだゲームに巻き込まれていく。共演はタロン・エガートン、エリック・バナ。現在Netflixにて配信中。
【写真】クールな美 シャーリーズ・セロンの大胆トップレスコーデ
現地時間4月22日、ニューヨークのパリ劇場にて、Netflixの新作アクションスリラー映画『エイペックス・プレデター』のプレミアイベントが行われ、主演のシャーリーズが来場した。
なお、『マッドマックス 怒りのデス・ロード』をはじめ、アクション映画に多数出演してきたシャーリーズが、『エイペックス・プレデター』で演じるのは、深い悲しみを抱えながら、オーストラリアの大自然の中で自分の限界に挑む女性。孤独な冒険を続けるなか、彼女を獲物のように狙う猟奇的な殺人鬼とのゆがんだゲームに巻き込まれていく。共演はタロン・エガートン、エリック・バナ。現在Netflixにて配信中。