◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東地区Ｂ▽第１２節 札幌２―１いわき（２５日・大和ハウスプレミストドーム）

Ｊ２北海道コンサドーレ札幌が後半アディショナルタイム（ＡＴ）の２発で、逆転勝ちを飾った。０―１の同ＡＴ２分、試合途中から最前線で起用されたＤＦ家泉怜依（２６）が、左クロスに頭で合わせた２戦連続弾で同点。その２分後、ゴール前の混戦の中で途中出場のＦＷ大森真吾（２５）が右足で押し込み、２―１で勝利した。殊勲の大森はプロ１年目の２０２３年以来、３季ぶりとなる得点に“涙”を流し、歓喜した。

家泉が指揮官の期待に応え、貴重な同点弾を挙げた。センターバックとして先発も、後半３７分から最前線に立った。「練習でもやったことはなかったので」と言う形も「アマ（バカヨコの愛称）も（大森）真吾もいたので。自分が何とかするよりポイントになろう」とターゲット役を務めつつ、チーム最多となる４点目を頭でたたき込んだ。

川井健太監督（４４）が「家泉自身、ああいう得点を取れる選手。あとはそれまでのジャブが効いて、クロスが恐らく上がりだすであろう」と試合展開を読んで投じた策が奏功。劇的勝利を呼んだ。