米プロフットボールＮＦＬのドラフト会議が２５日（日本時間２６日）、米国・ピッツバーグで４〜７巡目が実施され、ハワイ大でキッカーとして活躍している松澤寛政（２７）は、指名されなかった。ドラフトは３日間で実施され、日本人初の快挙なるかが注目されたが、実現しなかった。

ＮＦＬは、これまで米４大プロスポーツで唯一、日本人がプレーしたことのなかった“未開の地”。その領域に超異色の道程で挑み続けてきたのが松澤だ。

高校まではサッカー部でアメフトはまったくの未経験だった。大学受験に失敗し、２０歳の時に訪れた米国でＮＦＬの試合を観戦し、運命的にアメフトと出合い、転向した。日本に帰国後はステーキハウスでアルバイトをしながら、独学で「ＹｏｕＴｕｂｅ」などを参考に公園で練習し、自身のハイライト映像をつくり、全米の大学に送ってアピール。前代未聞とも言える形で最高峰への夢を紡いできた。

２１年８月、オハイオ州のホッキング・カレッジから声がかかり、足がかりをつくると、その後、ハワイ大に編入。２５年シーズンは、開幕から２５本連続でフィールドゴール（ＦＧ）を成功させるなど、２９回中２７回成功し、計１２１得点を挙げた。同大で初めてとなるオールアメリカンにも選出されるなど、一躍、注目のキッカーとなっていた。

今後はドラフト外でのＮＦＬ入りの可能性も残されている。異端のキッカーの壮大な夢は、まだ終わりではない。

◆ＮＦＬ（ナショナル・フットボール・リーグ） 米国のプロアメリカンフットボールリーグ。１９２０年に創立。参加チームは全３２チームで２つのカンファレンスに１６チームずつが所属。米４大プロスポーツでもっとも人気が高い。９月からレギュラーシーズン（１７試合）を経て、プレーオフを勝ち上がり、２月のスーパーボウル（優勝決定戦）で年間王者を決める。

◆松澤寛政（まつざわ・かんせい）１９９９年１月８日生まれ、千葉県市川市出身。２７歳。千葉・幕張総合高時代は、サッカー部に所属し、ＦＷとして県ベスト８。２２年にオハイオ州ホッキングカレッジに入学。２０２３年にハワイ大に編入した。愛称は“Ｔｏｋｙｏ Ｔｏｅ”。１８８センチ、９０キロ。