◆米大リーグ ドジャース―カブス（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、佐々木朗希投手（２４）が先発した本拠地・カブス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、初回先頭の１打席目は４試合ぶりの安打となる左前安打を放った。

相手先発はＣ・レイ投手。２０、２１年にソフトバンクにも所属した右腕で、メジャーでは通算８打数２安打、打率２割５分。それでも２本のヒットはいずれも本塁打で２３、２４年に放った。朗希が無失点で抑えた１回裏先頭の１打席目は１ストライクから２球目の直球をはじき返して左前安打。４試合、１４打席ぶりの安打に本拠地は盛り上がった。その後１死一塁、３番マンシーの打席で今季２個目の盗塁となる二盗も成功させた。

前日２４日（同２５日）の本拠地・カブス戦では「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数無安打１四球。３戦連続無安打に終わった。四球を選んで３試合ぶりに出塁した一方で、今季初の１試合３三振。ドジャース移籍後最長となる１０試合＆５１打席連続ノーアーチと、長い“トンネル”から抜け出せなかった。それでも、ロバーツ監督は「ショウヘイに賭け続けるし、（その中で）修正していくだろう」と期待を込めていた。

先発は朗希。試合前の時点で登板で０勝２敗、防御率６・１１と苦しんでおり、この日は自身のボブルヘッド人形配布日となっている。