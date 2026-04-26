俳優のレオナルド・ディカプリオが、今年のゴールデン・グローブ賞で自身をネタにした司会者のニッキー・グレイサーに、感謝の品として「パスタ3カゴ」を贈っていたことが明らかになった。ニッキーは同授賞式で2年連続司会を務めている。



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ニッキーは米トーク番組「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン」に出演し、授賞式後のやり取りを振り返った。「私はいつもステージでいじった相手全員にお花を贈るの。ノリよく受け止めてくれたお礼として。私がうまくやれている理由の一部でもあるから」と説明。そのうえで「何か返してくれたのはのレオだけだった」と明かした。



式中、ニッキーはディカプリオの年下女性との交際傾向や私生活をほとんど明かさない姿勢をジョーク交じりに指摘。「語ることが何もなくて、それが逆に面白いと思ったの」「だったら、彼が明かした唯一のことを探そうって」



その結果、1991年のインタビューで好きな食べ物が「パスタ、パスタ、もっとパスタ」と語っていたことを紹介。これに、ディカプリオは笑顔で親指を立てて応じていた。



ニッキーは番組で、「そしたら本当に、ありがとうってパスタを3カゴ送ってくれたの。最高でしょう」と語りつつ、「一瞬、『何かある？』って思ったけど」と笑わせた。



ただし最後に、「彼は若い女の子と付き合う人だから。私は無理」と付け加え、ロマンチックな意味合いは否定している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）