両耳のハート柄もかわいい！セガプライズ サンリオ「シナモロール×＝LOVE」グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2026年4月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、サンリオ「シナモロール×＝LOVE」グッズを紹介します！
セガプライズ サンリオ「シナモロール×＝LOVE」グッズ
© YOANI © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663428
投入時期：2026年4月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズが展開する、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とアイドルグループ「＝LOVE」の人気コラボシリーズ。
2026年4月のラインナップとして、ぬいぐるみとマスコット全5種が登場します。
ハートがいっぱいのキュートなプライズです☆
シナモロール×＝LOVE LぬいぐるみVol.2
© YOANI © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L663428
投入時期：2026年4月17日より順次
サイズ：全長約34×18×27cm
種類：全1種（シナモロール）
大人気「シナモロール×＝LOVE」コラボから、ぬいぐるみの第2弾が登場。
ほっぺまでハートになった、かわいい「シナモロール」です！
シナモロール×＝LOVE 振り向きぬいぐるみVol.1
© YOANI © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663428
投入時期：2026年4月24日より順次
サイズ：全長約28×7×13cm
種類：全5種（白、ピンク、オレンジ、水色、黄色）
「シナモロール」のポーズと表情がかわいい、コラボぬいぐるみ。
「シナモロール」の顔の向きがメンバーの利き顔と対なっているのがポイントです。
シナモロール×＝LOVE 振り向きぬいぐるみVol.2
© YOANI © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663428
投入時期：2026年4月24日より順次
サイズ：全長約28×7×13cm
種類：全5種（紫、赤、薄紫、緑、青）
「シナモロール」の顔の向きが「＝LOVE」メンバーの利き顔になっているぬいぐるみのvol.2。
耳の飾りもハートになった、コラボならではの「シナモロール」です☆
シナモロール×＝LOVE マスコット いっぱいハートVol.1
© YOANI © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663428
投入時期：2026年4月24日より順次
サイズ：全長約8×5×13cm
種類：全5種（白、水色、オレンジ、ピンク、黄色）
大人気「シナモロール×＝LOVE」コラボから、マスコットが登場！
© YOANI © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663428
「シナモロール」の耳がハートの形になっている、かわいいマスコットです。
シナモロール×＝LOVE マスコット いっぱいハートVol.2
© YOANI © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663428
投入時期：2026年4月24日より順次
サイズ：全長約8×5×13cm
種類：全5種（紫、赤、薄紫、青、緑）
「シナモロール」の耳がハートの形になった、コラボデザインのキュートなマスコット☆
© YOANI © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663428
シナモンロールのようなかわいらしい尻尾の横にも、ハートが。
推しのカラーだけを集めるのも、全色集めるのも楽しいマスコットです！
ハートがいっぱいの、「シナモロール」と「＝LOVE」コラボレーショングッズ。
2026年4月から全国のゲームセンターなどにて順次登場する、セガプライズ「シナモロール×＝LOVE」グッズの紹介でした☆
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