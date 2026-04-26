ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年4月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、サンリオ「シナモロール×＝LOVE」グッズを紹介します！

セガプライズ サンリオ「シナモロール×＝LOVE」グッズ

© YOANI © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663428

投入時期：2026年4月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズが展開する、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とアイドルグループ「＝LOVE」の人気コラボシリーズ。

2026年4月のラインナップとして、ぬいぐるみとマスコット全5種が登場します。

ハートがいっぱいのキュートなプライズです☆

シナモロール×＝LOVE LぬいぐるみVol.2

© YOANI © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L663428

投入時期：2026年4月17日より順次

サイズ：全長約34×18×27cm

種類：全1種（シナモロール）

大人気「シナモロール×＝LOVE」コラボから、ぬいぐるみの第2弾が登場。

ほっぺまでハートになった、かわいい「シナモロール」です！

シナモロール×＝LOVE 振り向きぬいぐるみVol.1

© YOANI © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663428

投入時期：2026年4月24日より順次

サイズ：全長約28×7×13cm

種類：全5種（白、ピンク、オレンジ、水色、黄色）

「シナモロール」のポーズと表情がかわいい、コラボぬいぐるみ。

「シナモロール」の顔の向きがメンバーの利き顔と対なっているのがポイントです。

シナモロール×＝LOVE 振り向きぬいぐるみVol.2

© YOANI © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663428

投入時期：2026年4月24日より順次

サイズ：全長約28×7×13cm

種類：全5種（紫、赤、薄紫、緑、青）

「シナモロール」の顔の向きが「＝LOVE」メンバーの利き顔になっているぬいぐるみのvol.2。

耳の飾りもハートになった、コラボならではの「シナモロール」です☆

シナモロール×＝LOVE マスコット いっぱいハートVol.1

© YOANI © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663428

投入時期：2026年4月24日より順次

サイズ：全長約8×5×13cm

種類：全5種（白、水色、オレンジ、ピンク、黄色）

大人気「シナモロール×＝LOVE」コラボから、マスコットが登場！

© YOANI © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663428

「シナモロール」の耳がハートの形になっている、かわいいマスコットです。

シナモロール×＝LOVE マスコット いっぱいハートVol.2

© YOANI © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663428

投入時期：2026年4月24日より順次

サイズ：全長約8×5×13cm

種類：全5種（紫、赤、薄紫、青、緑）

「シナモロール」の耳がハートの形になった、コラボデザインのキュートなマスコット☆

© YOANI © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663428

シナモンロールのようなかわいらしい尻尾の横にも、ハートが。

推しのカラーだけを集めるのも、全色集めるのも楽しいマスコットです！

ハートがいっぱいの、「シナモロール」と「＝LOVE」コラボレーショングッズ。

2026年4月から全国のゲームセンターなどにて順次登場する、セガプライズ「シナモロール×＝LOVE」グッズの紹介でした☆

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