◇ナ・リーグ ドジャース-カブス（2026年4月25日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、本拠でのカブス戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で快音を響かせ、4試合、14打席ぶりとなる安打を放った。

初回の第1打席は元ソフトバンク右腕の相手先発・レイと対戦。1ストライクからの2球目、内角寄りの直球を振り抜くと、打球はやや詰まりながらも左前で弾み、Hランプを灯した。

この安打で出塁すると、右翼を守る鈴木誠也に視線を送り、あいさつをするような姿も見られた。さらに、3番・マンシーの打席でスタートを切り、二盗にも成功。20日（同21日）のロッキーズ戦以来、今季2盗塁目を記録した。

大谷は前日24日（同25日）のカブス戦は今季初の1試合3三振を喫するなど3打数無安打で、3試合続けてノーヒット。打率も・237まで下降した。

それでも試合後、ロバーツ監督は「彼が再び良い打撃をすることに賭ける」と打順降格を否定。「彼が解決していくでしょう」と自身で調子を取り戻すことを願っていた。

カブス・鈴木誠也との“同学年対決”で注目が集まる中、待望の一発となる11試合ぶり6号に期待がかかる。