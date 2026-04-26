東京都在住の女性読者・なみなさんが感謝を伝えたいのは、妊娠中に電車で座席を譲ってくれた女性だ。

マタニティマークを付けて乗った電車は混雑 乗り合わせた他の乗客は…

当時、なみなさんは酷い悪阻に苦しみながらも、通勤していたという。

＜なみなさんからのおたより＞

2008年の5月か6月。朝9時前に東急大井町線の中延〜大井町駅まで乗車していたときのことです。

私は当時妊娠初期で、まだお腹は目立たないころ。マタニティマークをバックに付けて、通勤していました。

座席は無く、つり革を掴むと前に座っていた50代くらいの女性に声をかけられました。

悪阻がひどかったころで...

「今一番辛い時期でしょう」

女性はそう言って、席を譲ってくれました。

そのころ、悪阻が酷く本当に辛くて体重が減ってしまっていて、医者からあと1キロ落ちたら入院と言われてました。

席に座ると、辛い気持ちを分かってもらえたことに涙が溢れ、車中ではずっと下を向いていました。

大井町駅に着き顔を上げると女性は既に下車していたので、急いで追いかけて探し、お礼を伝え、「いつなの？」「12月です」と会話しました。

あの時の優しさは今でも忘れられません。

辛い気持ちをわかって頂きとても嬉しかったです。

本当にありがとうございました。



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