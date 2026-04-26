「阪神２−２広島」（２５日、甲子園）

広島が阪神との総力戦の末に今季初の引き分けとなった。ドラフト２位・斉藤汰直投手（２２）＝亜大＝は、６番手として延長十一回から登板。プロ入り後初の回またぎを堂々とやり遂げ、２回２安打無失点の力投で役割を果たした。兵庫県出身のルーキー右腕が、地元の憧れの聖地で貴重な経験を積んだ。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−斉藤汰がよく踏ん張った。

「いや、本当に。よくまたいで、よくしのいだと思います」

−それ以前の投手も踏ん張った。

「本当によくしのいだと思う。みんな、本当に全員が頑張ってしのいだと思います」

−負けなかったことは大きいか。

「そうやね。少しずつだけど、投手も野手も状態が上向きつつある。こうやって、苦しい時こそみんなで戦っていきたいと思います」

−平川をスタメンから外した。

「上がってきてすぐから、ずっと試合に出ていたので。まだまだ新人。試合に出るのも勉強、ベンチからいろいろ観察するのも勉強なので」

−新井監督から助言もした。頭を整理するためにも。

「そうだね。練習ではすごく良くなっているので。あとはこれを継続して、日頃の練習で意識してやってもらいたい」