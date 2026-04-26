「阪神２−２広島」（２５日、甲子園）

もぎとった引き分けだ。今季、両リーグ最長となる４時間５８分の戦い。広島・新井貴浩監督は、野手全員を使い切った。敵地で消した黒星。粘り強さが凝縮された一戦だ。

１−２の九回。土壇場で、試合を振り出しに戻した。

先頭の代打・菊池が四球で出塁。直後に、指揮官が動く。「（九回に）点が入らないと終わり。塁に出たら、どんどんつぎ込んでいくと決めていた」。辰見を代走として起用した。無死一塁。チーム屈指の快足は、二盗に成功。今季、盗塁は５度試み失敗はゼロ。成功率は１００％を誇る。

打席の佐々木が送りバントを決め１死三塁。代打・中村奨は、空振り三振に倒れた。代打攻勢は続く。２死三塁で、持丸に代わりモンテロだ。この采配がピタリと的中。同点となる投手強襲の内野適時安打となった。

続く代打・二俣を含め、この回は代打と代走で５人を送り出した。指揮官の執念が、采配ににじんだ。

２−２の延長十二回の守備では、石原と矢野が守備固めとして出場。ベンチに残る野手はなし。まさに総力戦だった。

初回に１点を奪うものの、二回から八回まで追加点を奪えなかった。新井監督は「少しずつ、みんな（状態は）上向いてきている。小園にしろ、坂倉にしても。欲を言えばキリがないけど、少しずつ上げていってもらいたい」と前を向いた。この粘りこそが、シーズンを戦い抜くための大きな糧となる。