◆米女子プロゴルフツアー メジャー今季初戦 シェブロン選手権 第３日（２５日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝６８１１ヤード、パー７２）

第３ラウンドが行われ、２２位で出た原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス）は２バーディー、２ボギーの７２と伸ばせず、通算２アンダーの２９位に後退した。

３番パー５で５メートル強を沈めてバーディー。だが、９番パー３は２・５メートルのパットが入らずパー、１０番パー４で第２打を６メートルに寄せながらも３パットでボギーとし、「なかなか流れに乗れるラウンドにつなげられなかった」と嘆いた。

フェアウェーキープ率８４・６％、パーオン率７２・２％をマークしながら、パット数は３１と苦戦した。最終１８番はバンカーから第３打を寄せ切れずボギーで終え、悔しい表情を浮かべた。

２０２０〜２１年に出場した３度の海外メジャーは全て１００位以下で予選落ち。５年ぶり４度目の挑戦で初めて決勝ラウンドに進出し、２９位で最終日に臨む。原は大会を中継するＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ、最終日に向けて「たくさんバーディーを取っていけるように頑張ります」と語った。

◆原に聞く

―第３日を振り返って。

「前半はけっこうチャンスに多くつけていたけど、なかなか決めることができなかった。特に９番のパッティングは悔しかった。その後の１０番も今日一番いいショットかなというショットで６メートルにつけたけど、そこから３パットで（ボギーとし）なかなか流れに乗れるラウンドにつなげられなかった」

―前日にショットが課題と話していた。

「変わらずティーショットはなかなかいいショットが出なくて、いい傾向とは言えないかなと思う」

―修正したい点は。

「出球を安定させたいなと思う」

―パット時にグリーンの読みにくさはあるか。

「今日は少しスピードがダウンして、重たかった。前半はずっと上り（のパット）につけていたのでしっかり打つことを意識した。下りがついた時にがっついちゃった。そこからなかなかラインを合わせずらくなった」

―最終日へ。

「たくさんバーディーを取っていけるように頑張ります」