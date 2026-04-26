◆米大リーグ ホワイトソックス３―６ナショナルズ＝延長１０回＝（２５日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・ナショナルズ戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、３打席連続三振を喫するなど５打数無安打で、１６日（同１７日）の本拠地・レイズ戦以来８試合ぶりの無安打に終わった。チームは２点差を８回に追いついたが、延長１０回に４点を失って競り負けた。

初回１死走者なしの１打席目は、２４年に１０勝を挙げた経験も持つ先発右腕・アービンの前に二ゴロ。１打席目は開幕から２７試合連続で本塁打なしとなった。両軍無得点の３回１死走者なしで迎えた２打席目は３球で見逃し三振。３球目はボール判定だったが、敵軍捕手がチャレンジをしてＡＢＳ（自動ボール・ストライク判定システム）によってストライクに覆る不運だった。２点を追う５回２死二塁のチャンスだった３打席目も空振り三振に倒れた。

２点を追う７回の４打席目は、２死一、二塁で一発出れば逆転弾だったが、２球目がまたしてもＡＢＳでボールがストライクになり、２番手左腕・パーカーの前に３球で空振り三振に倒れ、３打席連続の三振同点の９回１死一塁の５打席目は左腕・ペレスの初球に反応したが、二ゴロに倒れた。

村上は１７日（同１８日）の敵地・アスレチックス戦から、２３日（同２４日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦まで、日本人選手では２５年ドジャース・大谷翔平投手に並ぶ最長記録となる５試合連続本塁打を放ち、日本人メジャーリーガーでは史上最速の開幕から２４試合目で１０本塁打に到達した。

前日２４日（同２５日）の本拠地・ナショナルズ戦では、１点を追う４回１死走者なしの２打席目に、１５〜１７年に巨人でプレーしたマイコラスから２試合ぶりの本塁打となる中堅右へ同点の１１号ソロを放って本拠地のファンは大盛り上がりとなり「たくさん大きな声援をいただいていたので、すごくうれしかったです。期待に応えたかった」とうなずいていた。だがこの日は快音響かず、２戦連発とはならず、単独トップ浮上はお預けになった。