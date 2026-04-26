辻希美、“リピート買い”するコンビニ『セブン-イレブン』のお気に入りグルメを明かす 「めっちゃおいしいから！本当においしいから！」と熱弁
タレント・杉浦太陽（45）の妻でタレントの辻希美（38）が、25日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。大手コンビニチェーン『セブン‐イレブン』の商品で、「めっちゃおいしい」と絶賛する“おすすめグルメ”を紹介した。
【動画】「めっちゃおいしいから！」お気に入りの『セブン』グルメを熱弁する辻希美
この日は「【セブンイレブン】予算1500円でランチ揃えたら、各々の性格が出すぎな結果に」と題し、2人のスタッフと共にお昼ごはんを楽しむ様子を届けた。
1500円以内の予算で購入した商品を順番に紹介し、辻は『ケチャップソースの大盛ナポリタン』、『やみつきごぼうサラダ』、『たんぱく質が摂れる豚しゃぶサラダ』などの購入品を披露。デザートには、『つぶあんたっぷり豆大福』を選んだ。
洋風メインのラインアップに突如登場した和菓子に、スタッフから「大福？」との声が上がると、辻は「いやセブンの大福、めっちゃおいしいから！」と猛反発。「本当においしいから！ぜひ食べてみて188円！」と“激推し”していた。
また、この日自身は購入しなかったが、スタッフが選んだ店内調理の『お店で揚げたカレーパン』にも反応し、「おいしいよねー！最高においしい！もう何よりもここのカレーパンがおいしいよね」と気に入っている1品だと話していた。
【動画】「めっちゃおいしいから！」お気に入りの『セブン』グルメを熱弁する辻希美
この日は「【セブンイレブン】予算1500円でランチ揃えたら、各々の性格が出すぎな結果に」と題し、2人のスタッフと共にお昼ごはんを楽しむ様子を届けた。
洋風メインのラインアップに突如登場した和菓子に、スタッフから「大福？」との声が上がると、辻は「いやセブンの大福、めっちゃおいしいから！」と猛反発。「本当においしいから！ぜひ食べてみて188円！」と“激推し”していた。
また、この日自身は購入しなかったが、スタッフが選んだ店内調理の『お店で揚げたカレーパン』にも反応し、「おいしいよねー！最高においしい！もう何よりもここのカレーパンがおいしいよね」と気に入っている1品だと話していた。