◇インターリーグ ホワイトソックス 3―6（延長10回） ナショナルズ（2026年4月25日 シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）は25日（日本時間26日）、本拠でのナショナルズ戦に「2番・一塁」で先発し、今季5度目の3三振を喫するなど5打数無安打だった。ホワイトソックスはタイブレークの延長10回に暴投や押し出し四球などで4点を失って3―6で敗れ、連勝は2で止まった。

村上は初回の第1打席は相手先発右腕アービンのカーブに二ゴロ。3回の第2打席は2ストライクから内角高めの速球を見逃し、ナショナルズの自動投球判定（ABS）チャレンジでストライク判定に変わり三振となった。

5回の第3打席でもカーブに空振り三振。7回の第4打席は2番手左腕パーカーと対戦し、1ストライクから見逃した高めスライダーがまたもABSチャレンジでストライク判定。3球目のスライダーを空振りし、3打席連続三振となった。9回1死一塁の第5打席は相手4番手左腕ペレスのシンカーに二ゴロに倒れ、連続試合安打は7でストップした。

村上は22日（同23日）のダイヤモンドバックス戦で、メジャー新人＆球団＆日本選手の最長タイ記録となる5試合連続本塁打を記録。23日（同24日）の同戦で連続試合本塁打が途切れたが、24日（同25日）のナショナルズ戦で2試合ぶりに11号を放ち、本塁打ランキングでメジャートップに並んでいた。