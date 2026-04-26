『アストリッドとラファエル 6』（4）被害者は数学者 恋人テツオにに捜査協力を依頼
フランス発の人気犯罪ミステリー『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン6の第4回「万物の理論」がNHK総合で26日に放送される（毎週日曜 後11：00、全6回）。
【写真】新シーズンの場面カットを一挙公開！
自閉スペクトラム症の特性を持つ天才的な記憶力を持つアストリッドと、直感型で情に厚い警視・ラファエルの女性コンビが、さまざまな難事件を解決していくミステリー。
前シーズンのラスト、アストリッドとテツオの結婚式で毒殺されかかったラファエル。一時は心臓が止まり、長い昏睡状態から無事目覚めたものの、神経毒の後遺症に苦しむことに。これまでのように捜査を率いることができない現実にいらだちと不安を募らせるラファエル。そんな胸の内を明かされたアストリッドは、これまで自分を守ってくれた存在を意味する“指ぬき”になろうと奮闘する。
第4回では――ラファエルは杖（つえ）を使って歩けるようになり、アストリッドと遺体発見現場で合流。湖から引き上げた車のトランクから男性の絞殺体が見つかった。車は盗難車で、指紋が一致した麻薬の売人を取り調べるが、車はギャンブルで負けて相手の女性に取られたという。被害者は著名な数学者と判明。最近は大学での講義より研究に没頭していたらしい。アストリッドは数学を研究している恋人のテツオに捜査に協力してもらうことにする。
放送はステレオ2か国語で、主音声は日本語吹替、副音声はフランス語。字幕放送にも対応し、NHK ONEでの同時・見逃し配信も予定されている。日本語吹替版では、アストリッド役の声を貫地谷しほりが務めている。
【写真】新シーズンの場面カットを一挙公開！
自閉スペクトラム症の特性を持つ天才的な記憶力を持つアストリッドと、直感型で情に厚い警視・ラファエルの女性コンビが、さまざまな難事件を解決していくミステリー。
前シーズンのラスト、アストリッドとテツオの結婚式で毒殺されかかったラファエル。一時は心臓が止まり、長い昏睡状態から無事目覚めたものの、神経毒の後遺症に苦しむことに。これまでのように捜査を率いることができない現実にいらだちと不安を募らせるラファエル。そんな胸の内を明かされたアストリッドは、これまで自分を守ってくれた存在を意味する“指ぬき”になろうと奮闘する。
放送はステレオ2か国語で、主音声は日本語吹替、副音声はフランス語。字幕放送にも対応し、NHK ONEでの同時・見逃し配信も予定されている。日本語吹替版では、アストリッド役の声を貫地谷しほりが務めている。