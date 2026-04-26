歌手の工藤静香（56）が25日夜、自身のインスタグラムを更新。コンサートでの白いドレス姿＆ジュエリーなどを披露した。

「本日も、温かいスタンディングオベーションに包まれながら、愛知県芸術劇場コンサートホールでのプレミアムシンフォニックコンサートを無事に終えることができました。素晴らしい会場に響き渡る音に身を委ね、心から幸せなひとときを過ごさせていただきました」と報告。

白のドレスやジュエリー、コンサートの様子などをアップし「そして本日4月25日は、若くして他界した兄の誕生日でもあります。想いが静かに重なり合う中で迎えたこのステージは、私にとってとても深く心に残るものとなりました。この特別な時間を共にしてくださったすべての皆様に、心より感謝申し上げます」と感謝した。

そして、「ドレス@daisuketanaka18 ジュエリー@repossi スタイリスト@ryokkissie 指揮・胗澤寿男 ピアノ・澤近泰輔 京都フィルハーモニー室内合奏団特別交響楽団」と紹介した。

この投稿にフォロワーらからは「素敵な衣装 綺麗〜」「とっても綺麗ですー」「とても美しく輝いているお姿をみて感動」「衣装シルエット！美しい！」「とても素敵です」などの声が寄せられている。

工藤は2000年12月5日にSMAPのメンバー、木村拓哉と結婚。01年の5月に長女・Cocomi、03年2月に次女・Koki，が誕生した。インスタでは、手料理や愛犬たちの写真を度々アップしている。