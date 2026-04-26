潮田玲子、親子4人“顔出し”ショット 夫・増嶋竜也氏が公開 ケーキを前に仲むつまじい姿披露
元バドミントン選手でタレントの潮田玲子（42）の夫で元プロサッカー選手の増嶋竜也氏（現・SHIBUYA CITY FC監督／41）が22日、自身のインスタグラムを更新。増嶋氏が誕生日を迎えたことを報告し、夫婦と子どもたちによる“顔出し”家族4ショットを披露した。
【写真】仲むつまじい親子4人“顔出し”ショットが披露された潮田玲子
投稿では、バースデーケーキを前に4人が密着して仲むつまじくポーズと笑顔を見せる写真を披露。「41歳も熱く突っ走ります!!」と自身の意気込みもつづった。
2人は2012年9月30日に結婚。15年9月27日に第1子男児、17年8月7日に第2子女児が誕生した。
【写真】仲むつまじい親子4人“顔出し”ショットが披露された潮田玲子
投稿では、バースデーケーキを前に4人が密着して仲むつまじくポーズと笑顔を見せる写真を披露。「41歳も熱く突っ走ります!!」と自身の意気込みもつづった。
2人は2012年9月30日に結婚。15年9月27日に第1子男児、17年8月7日に第2子女児が誕生した。