笑い事では済まされない！子の命を危険に晒す自立してない夫の地雷ワードとは！【無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典】

自立できていない系地雷ワード『今日は○○とおふくろと一緒におそば食べたよ』

食品アレルギーに対して無神経な夫

終日、義母とともに子どもの世話を任された夫が、その日の報告を妻にした際のひと言。子どもがはじめて口にするものには細心の注意を払うのは親として当然のことなのに、アレルギーを招きそうなそばなどの食品をはじめて食べさせることに何の疑問も不安も感じない無知さ加減と無神経さをさらした夫。ひとつ間違うと子どもの命に関わるだけに、笑いごとではすまされません。

地雷ワードの言い換え「○○連れておふくろと出かけるけど、気をつけることがあったら教えて」

子どものアレルギーや嗜好は母親が一番わかっています。祖母や夫は無頓着なことが多いので、妻に聞いてから出かけましょう

自立できていない系地雷ワード『うちの母親はメッチャごはんおいしかったな』

間接的に妻の料理をディスる結果に

塩加減などが足りない妻の料理を口にした夫から発せられたひと言。単純に「味薄いよ」などの感想ならまだしも、この後に「うちの母親はレシピ本とか読んで研究熱心だったなぁ～」などと続けると、母親の料理に匹敵する料理を食べさせてと言っているようにしか聞こえません。間接的に「キミの料理は努力が足りないから勉強してね」とディスっているととらえられかねない発言です。

地雷ワードの言い換え『いつものおいしい「妻の味」とちょっとだけ違うかも』

妻の料理を「妻の味」とたとえて、いつもおいしいことをほめ、今回はいつもと違うと気づいたことをさりげなく伝えましょう

【出典】『無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典』監修：岡野あつこ／イラスト：もち

【監修者情報】

岡野あつこ（おかの・あつこ）

夫婦問題研究家、公認心理師、社会デザイン学MBA。目白短期大学非常勤講師。1991年に離婚相談室を設立、相談件数4 万件以上を手がけた夫婦カウンセリングのパイオニア。離婚・夫婦問題カウンセラー養成講座で後進を育成。マル秘テクニックを交えた的確なアドバイスが好評。NPO 日本家族問題相談連盟理事長。

『ある日突然妻がいなくなった―聞こえていますか、妻の本音』（ベストブック）、『産後クライシス なぜ、出産後に夫婦の危機が訪れるのか』（角川学芸出版）、『最新 離婚の準備・手続き・進め方のすべて』（日本文芸社）、『夫婦がベストパートナーに変わる77 の魔法』（サンマーク出版）ほか30冊以上の著書があり、総合情報サイト「All About」の離婚ガイドも担当。

テレビ、雑誌などのメディアに多数出演するほか、YouTubeチャンネル「岡野あつこ チャンネル」を運営。