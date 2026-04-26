日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。

4月26日（日）は、ゲストに⾼橋成美と宮世琉弥を迎えて放送される。

福岡県の⼭の真っただなかでポツンと⼀軒家を発⾒。

最寄りの集落で聞き込みをすると、84歳の男性から驚きの情報が…。そのお宅は集落から10キロほどと、かなり⼭奥に⼊った場所にあるという。男性は「かなり遠いですし、道を教えてもわからんと思いますよ。一緒に行きますか！」と案内役を買って出てくれた。

男性が運転する軽トラックの後を追う捜索隊。やがて、⼭が深くなり、道も複雑になり、捜索隊は「案内していただかないと迷っていましたね…」と感謝しきりだ。

そんな⼭を越えた先、斜⾯を切り拓いた敷地に、⽴派な⿊⽡が印象的な⽇本家屋が見えてきた。

そこで迎えてくれたのは、83歳のご主⼈。中学校まではおよそ13キロだが、「当時は⾃動⾞が通る道がなかったので、徒歩でないと通えなかったんです」と毎⽇2時間かけて通学していたのだとか。

中学校卒業後に林業へと就いてから68年ものあいだ、⼭仕事⼀筋だというご主⼈。現在では、植林するための杉の苗⽊（花粉が少ない品種）を育てて出荷をしているといい、その仕事の様⼦にも密着する。

現在はこの地で⼭を守り、杉を育てながら⼀⼈暮らしをしているという。

捜索隊が訪れたこの⽇は、奇しくも妻の七回忌の⽇だった。「ただただ、“ありがとう”という⾔葉を伝えたいです」。ご主⼈は妻との思い出をよぎらせる。

家族への感謝を忘れずに⼭を守り続ける男性の⽣きざまに触れ、ゲストの⾼橋と宮世も大いに感動する。