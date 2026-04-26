開催：2026.4.26

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 6 - 1 [ツインズ]

MLBの試合が26日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとツインズが対戦した。

レイズの先発投手はシェーン・マクラナハン、対するツインズの先発投手はベイリー・オーバーで試合は開始した。

4回裏、5番 ジェーク・フレーリー 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでレイズ得点 TB 2-0 MIN

7回裏、6番 ベン・ウィリアムソン 4球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでレイズ得点 TB 3-0 MIN、8番 ニック・フォーテス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 4-0 MIN、9番 リッチー・パラシオス 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでレイズ得点 TB 5-0 MIN

8回裏、6番 ベン・ウィリアムソン 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 TB 6-0 MIN

9回表、8番 ロイス・ルイス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 TB 6-1 MIN

試合は6対1でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのシェーン・マクラナハンで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はツインズのベイリー・オーバーで、ここまで2勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-26 07:38:10 更新