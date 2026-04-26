開催：2026.4.26

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 6 - 2 [マーリンズ]

MLBの試合が26日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとマーリンズが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はロビー・レイ、対するマーリンズの先発投手はエウリー・ペレスで試合は開始した。

3回表、5番 イグゼイビアー・エドワーズ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 SF 0-1 MIA

5回裏、8番 ドリュー・ギルバート 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでジャイアンツ得点 SF 1-1 MIA

6回裏、5番 ケイシー・シュミット 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでジャイアンツ得点 SF 3-1 MIA、9番 パトリック・ベイリー 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 4-1 MIA

8回裏、7番 エリオト・ラモス 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでジャイアンツ得点 SF 5-1 MIA、2番 ルイス・アラエス 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 SF 6-1 MIA

9回表、9番 ジェーコブ・マーシー 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 SF 6-2 MIA

試合は6対2でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのマシュー・ゲージで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はマーリンズのエウリー・ペレスで、ここまで2勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-26 08:01:32 更新