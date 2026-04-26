信用残ランキング【買い残減少】 ソニーＦＧ、ＳＢＧ、サンリオ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※4月17日信用買い残の4月10日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1568銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ -12,903 108,785 54.00
２．<9984> ＳＢＧ -9,114 37,255 5.86
３．<8136> サンリオ -5,506 43,156 6.28
４．<6740> Ｊディスプレ -5,317 39,085 1.49
５．<9434> ＳＢ -4,442 34,184 17.56
６．<3315> 日本コークス -2,999 14,268 1.90
７．<3382> セブン＆アイ -2,832 6,089 8.65
８．<4689> ラインヤフー -2,723 17,398 20.12
９．<4755> 楽天グループ -2,548 20,566 15.12
10．<3656> ＫＬａｂ -2,014 18,878 2.98
11．<3401> 帝人 -1,959 198 1.24
12．<5202> 板硝子 -1,955 10,183 385.72
13．<7201> 日産自 -1,762 33,092 13.38
14．<6501> 日立 -1,502 7,222 16.05
15．<6857> アドテスト -911 3,483 1.03
16．<6701> ＮＥＣ -697 10,855 25.72
17．<9424> 日本通信 -649 11,670 10.24
18．<4568> 第一三共 -604 8,066 40.25
19．<8698> マネックスＧ -595 5,368 10.29
20．<5108> ブリヂストン -577 1,141 2.55
21．<2432> ディーエヌエ -563 3,550 25.77
22．<3697> ＳＨＩＦＴ -561 12,355 11.52
23．<4506> 住友ファーマ -553 8,845 2.18
24．<6820> アイコム -502 25 0.86
25．<3660> アイスタイル -481 3,549 3.94
26．<429A> テクセンド -445 1,522 202.93
27．<7974> 任天堂 -444 10,664 18.26
28．<8473> ＳＢＩ -419 6,769 82.86
29．<7267> ホンダ -412 13,381 24.68
30．<9697> カプコン -383 954 6.26
31．<7261> マツダ -377 3,481 6.18
32．<6323> ローツェ -374 4,190 21.50
33．<8308> りそなＨＤ -364 3,077 3.04
34．<4751> サイバー -343 2,403 28.24
35．<3923> ラクス -337 2,370 5.51
36．<9506> 東北電 -333 2,610 17.37
37．<2492> インフォＭＴ -329 992 1.22
38．<6098> リクルート -316 1,980 6.72
39．<4661> ＯＬＣ -312 4,420 2.75
40．<7453> 良品計画 -300 803 1.16
41．<3994> マネフォ -300 635 0.73
42．<9433> ＫＤＤＩ -295 1,863 2.37
43．<7269> スズキ -283 2,317 33.40
44．<3778> さくらネット -278 2,515 1.93
45．<2502> アサヒ -270 3,022 31.45
46．<1662> 石油資源 -256 1,681 10.78
47．<4088> エアウォータ -255 479 1.29
48．<9432> ＮＴＴ -247 125,518 40.35
49．<9552> クオンツ総研 -239 1,611 7.56
50．<9107> 川崎汽 -233 2,214 2.59
株探ニュース
※4月17日信用買い残の4月10日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1568銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ -12,903 108,785 54.00
２．<9984> ＳＢＧ -9,114 37,255 5.86
３．<8136> サンリオ -5,506 43,156 6.28
４．<6740> Ｊディスプレ -5,317 39,085 1.49
５．<9434> ＳＢ -4,442 34,184 17.56
６．<3315> 日本コークス -2,999 14,268 1.90
７．<3382> セブン＆アイ -2,832 6,089 8.65
８．<4689> ラインヤフー -2,723 17,398 20.12
９．<4755> 楽天グループ -2,548 20,566 15.12
10．<3656> ＫＬａｂ -2,014 18,878 2.98
11．<3401> 帝人 -1,959 198 1.24
12．<5202> 板硝子 -1,955 10,183 385.72
13．<7201> 日産自 -1,762 33,092 13.38
14．<6501> 日立 -1,502 7,222 16.05
15．<6857> アドテスト -911 3,483 1.03
16．<6701> ＮＥＣ -697 10,855 25.72
17．<9424> 日本通信 -649 11,670 10.24
18．<4568> 第一三共 -604 8,066 40.25
19．<8698> マネックスＧ -595 5,368 10.29
20．<5108> ブリヂストン -577 1,141 2.55
21．<2432> ディーエヌエ -563 3,550 25.77
22．<3697> ＳＨＩＦＴ -561 12,355 11.52
23．<4506> 住友ファーマ -553 8,845 2.18
24．<6820> アイコム -502 25 0.86
25．<3660> アイスタイル -481 3,549 3.94
26．<429A> テクセンド -445 1,522 202.93
27．<7974> 任天堂 -444 10,664 18.26
28．<8473> ＳＢＩ -419 6,769 82.86
29．<7267> ホンダ -412 13,381 24.68
30．<9697> カプコン -383 954 6.26
31．<7261> マツダ -377 3,481 6.18
32．<6323> ローツェ -374 4,190 21.50
33．<8308> りそなＨＤ -364 3,077 3.04
34．<4751> サイバー -343 2,403 28.24
35．<3923> ラクス -337 2,370 5.51
36．<9506> 東北電 -333 2,610 17.37
37．<2492> インフォＭＴ -329 992 1.22
38．<6098> リクルート -316 1,980 6.72
39．<4661> ＯＬＣ -312 4,420 2.75
40．<7453> 良品計画 -300 803 1.16
41．<3994> マネフォ -300 635 0.73
42．<9433> ＫＤＤＩ -295 1,863 2.37
43．<7269> スズキ -283 2,317 33.40
44．<3778> さくらネット -278 2,515 1.93
45．<2502> アサヒ -270 3,022 31.45
46．<1662> 石油資源 -256 1,681 10.78
47．<4088> エアウォータ -255 479 1.29
48．<9432> ＮＴＴ -247 125,518 40.35
49．<9552> クオンツ総研 -239 1,611 7.56
50．<9107> 川崎汽 -233 2,214 2.59
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