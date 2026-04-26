　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※4月17日信用買い残の4月10日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1568銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 　　　-12,903　　108,785　　 54.00
２．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　-9,114　　 37,255　　　5.86
３．<8136> サンリオ 　　 　　-5,506　　 43,156　　　6.28
４．<6740> Ｊディスプレ　　　-5,317　　 39,085　　　1.49
５．<9434> ＳＢ 　　　　 　　-4,442　　 34,184　　 17.56
６．<3315> 日本コークス　　　-2,999　　 14,268　　　1.90
７．<3382> セブン＆アイ　　　-2,832　　　6,089　　　8.65
８．<4689> ラインヤフー　　　-2,723　　 17,398　　 20.12
９．<4755> 楽天グループ　　　-2,548　　 20,566　　 15.12
10．<3656> ＫＬａｂ 　　 　　-2,014　　 18,878　　　2.98
11．<3401> 帝人 　　　　 　　-1,959　　　　198　　　1.24
12．<5202> 板硝子 　　　 　　-1,955　　 10,183　　385.72
13．<7201> 日産自 　　　 　　-1,762　　 33,092　　 13.38
14．<6501> 日立 　　　　 　　-1,502　　　7,222　　 16.05
15．<6857> アドテスト 　 　　　-911　　　3,483　　　1.03
16．<6701> ＮＥＣ 　　　 　　　-697　　 10,855　　 25.72
17．<9424> 日本通信 　　 　　　-649　　 11,670　　 10.24
18．<4568> 第一三共 　　 　　　-604　　　8,066　　 40.25
19．<8698> マネックスＧ　　　　-595　　　5,368　　 10.29
20．<5108> ブリヂストン　　　　-577　　　1,141　　　2.55
21．<2432> ディーエヌエ　　　　-563　　　3,550　　 25.77
22．<3697> ＳＨＩＦＴ 　 　　　-561　　 12,355　　 11.52
23．<4506> 住友ファーマ　　　　-553　　　8,845　　　2.18
24．<6820> アイコム 　　 　　　-502　　　　 25　　　0.86
25．<3660> アイスタイル　　　　-481　　　3,549　　　3.94
26．<429A> テクセンド 　 　　　-445　　　1,522　　202.93
27．<7974> 任天堂 　　　 　　　-444　　 10,664　　 18.26
28．<8473> ＳＢＩ 　　　 　　　-419　　　6,769　　 82.86
29．<7267> ホンダ 　　　 　　　-412　　 13,381　　 24.68
30．<9697> カプコン 　　 　　　-383　　　　954　　　6.26
31．<7261> マツダ 　　　 　　　-377　　　3,481　　　6.18
32．<6323> ローツェ 　　 　　　-374　　　4,190　　 21.50
33．<8308> りそなＨＤ 　 　　　-364　　　3,077　　　3.04
34．<4751> サイバー 　　 　　　-343　　　2,403　　 28.24
35．<3923> ラクス 　　　 　　　-337　　　2,370　　　5.51
36．<9506> 東北電 　　　 　　　-333　　　2,610　　 17.37
37．<2492> インフォＭＴ　　　　-329　　　　992　　　1.22
38．<6098> リクルート 　 　　　-316　　　1,980　　　6.72
39．<4661> ＯＬＣ 　　　 　　　-312　　　4,420　　　2.75
40．<7453> 良品計画 　　 　　　-300　　　　803　　　1.16
41．<3994> マネフォ 　　 　　　-300　　　　635　　　0.73
42．<9433> ＫＤＤＩ 　　 　　　-295　　　1,863　　　2.37
43．<7269> スズキ 　　　 　　　-283　　　2,317　　 33.40
44．<3778> さくらネット　　　　-278　　　2,515　　　1.93
45．<2502> アサヒ 　　　 　　　-270　　　3,022　　 31.45
46．<1662> 石油資源 　　 　　　-256　　　1,681　　 10.78
47．<4088> エアウォータ　　　　-255　　　　479　　　1.29
48．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　　-247　　125,518　　 40.35
49．<9552> クオンツ総研　　　　-239　　　1,611　　　7.56
50．<9107> 川崎汽 　　　 　　　-233　　　2,214　　　2.59

株探ニュース