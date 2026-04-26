信用残ランキング【売り残減少】 ＬＩＸＩＬ、キオクシア、東電ＨＤ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※4月17日信用売り残の4月10日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1568銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<5938> ＬＩＸＩＬ -1,980 412 6.58
２．<285A> キオクシア -1,783 1,150 9.53
３．<9501> 東電ＨＤ -1,724 2,144 46.97
４．<5803> フジクラ -1,272 3,304 4.41
５．<4534> 持田薬 -923 40 1.08
６．<6140> 旭ダイヤ -607 973 2.84
７．<3903> ｇｕｍｉ -485 1,343 4.04
８．<8306> 三菱ＵＦＪ -451 2,004 17.58
９．<6619> ＷＳＣＯＰＥ -418 2,007 2.57
10．<7012> 川重 -410 1,018 18.27
11．<4714> リソー教育Ｇ -333 664 2.52
12．<4023> クレハ -292 595 0.83
13．<9432> ＮＴＴ -274 3,110 40.35
14．<7011> 三菱重 -263 1,121 18.60
15．<8601> 大和 -241 184 14.33
16．<6920> レーザーテク -236 472 3.10
17．<8411> みずほＦＧ -231 677 12.82
18．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -220 423 14.24
19．<6954> ファナック -211 215 14.35
20．<6323> ローツェ -200 194 21.50
21．<4062> イビデン -191 530 3.59
22．<6330> 東洋エンジ -179 1,371 3.96
23．<5801> 古河電 -172 947 1.60
24．<2471> エスプール -172 109 12.87
25．<2931> ユーグレナ -159 2,867 1.17
26．<3436> ＳＵＭＣＯ -145 875 3.29
27．<8714> 池田泉州ＨＤ -142 348 4.22
28．<4768> 大塚商会 -135 10 7.62
29．<8316> 三井住友ＦＧ -133 591 20.94
30．<4911> 資生堂 -131 576 1.65
31．<6315> ＴＯＷＡ -119 248 14.03
32．<9983> ファストリ -117 394 0.29
33．<5726> 大阪チタ -115 1,106 1.29
34．<7600> 日本ＭＤＭ -110 453 3.50
35．<8001> 伊藤忠 -102 607 12.00
36．<4188> 三菱ケミＧ -97 234 6.25
37．<5016> ＪＸ金属 -93 1,764 9.00
38．<8035> 東エレク -92 268 4.36
39．<3105> 日清紡ＨＤ -89 175 2.75
40．<8125> ワキタ -86 59 2.95
41．<3915> テラスカイ -83 52 8.80
42．<9023> 東京メトロ -81 226 6.55
43．<4443> Ｓａｎｓａｎ -81 305 7.58
44．<5110> 住友ゴ -78 40 29.11
45．<6966> 三井ハイテク -78 623 6.50
46．<2930> 北の達人 -74 2,336 1.87
47．<7240> ＮＯＫ -71 92 1.75
48．<8304> あおぞら銀 -71 26 125.71
49．<6758> ソニーＧ -71 285 42.13
50．<5802> 住友電 -65 150 21.28
株探ニュース
※4月17日信用売り残の4月10日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1568銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<5938> ＬＩＸＩＬ -1,980 412 6.58
２．<285A> キオクシア -1,783 1,150 9.53
３．<9501> 東電ＨＤ -1,724 2,144 46.97
４．<5803> フジクラ -1,272 3,304 4.41
５．<4534> 持田薬 -923 40 1.08
６．<6140> 旭ダイヤ -607 973 2.84
７．<3903> ｇｕｍｉ -485 1,343 4.04
８．<8306> 三菱ＵＦＪ -451 2,004 17.58
９．<6619> ＷＳＣＯＰＥ -418 2,007 2.57
10．<7012> 川重 -410 1,018 18.27
11．<4714> リソー教育Ｇ -333 664 2.52
12．<4023> クレハ -292 595 0.83
13．<9432> ＮＴＴ -274 3,110 40.35
14．<7011> 三菱重 -263 1,121 18.60
15．<8601> 大和 -241 184 14.33
16．<6920> レーザーテク -236 472 3.10
17．<8411> みずほＦＧ -231 677 12.82
18．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -220 423 14.24
19．<6954> ファナック -211 215 14.35
20．<6323> ローツェ -200 194 21.50
21．<4062> イビデン -191 530 3.59
22．<6330> 東洋エンジ -179 1,371 3.96
23．<5801> 古河電 -172 947 1.60
24．<2471> エスプール -172 109 12.87
25．<2931> ユーグレナ -159 2,867 1.17
26．<3436> ＳＵＭＣＯ -145 875 3.29
27．<8714> 池田泉州ＨＤ -142 348 4.22
28．<4768> 大塚商会 -135 10 7.62
29．<8316> 三井住友ＦＧ -133 591 20.94
30．<4911> 資生堂 -131 576 1.65
31．<6315> ＴＯＷＡ -119 248 14.03
32．<9983> ファストリ -117 394 0.29
33．<5726> 大阪チタ -115 1,106 1.29
34．<7600> 日本ＭＤＭ -110 453 3.50
35．<8001> 伊藤忠 -102 607 12.00
36．<4188> 三菱ケミＧ -97 234 6.25
37．<5016> ＪＸ金属 -93 1,764 9.00
38．<8035> 東エレク -92 268 4.36
39．<3105> 日清紡ＨＤ -89 175 2.75
40．<8125> ワキタ -86 59 2.95
41．<3915> テラスカイ -83 52 8.80
42．<9023> 東京メトロ -81 226 6.55
43．<4443> Ｓａｎｓａｎ -81 305 7.58
44．<5110> 住友ゴ -78 40 29.11
45．<6966> 三井ハイテク -78 623 6.50
46．<2930> 北の達人 -74 2,336 1.87
47．<7240> ＮＯＫ -71 92 1.75
48．<8304> あおぞら銀 -71 26 125.71
49．<6758> ソニーＧ -71 285 42.13
50．<5802> 住友電 -65 150 21.28
株探ニュース