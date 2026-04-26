　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※4月17日信用売り残の4月10日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1568銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<5938> ＬＩＸＩＬ 　 　　-1,980　　　　412　　　6.58
２．<285A> キオクシア 　 　　-1,783　　　1,150　　　9.53
３．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　-1,724　　　2,144　　 46.97
４．<5803> フジクラ 　　 　　-1,272　　　3,304　　　4.41
５．<4534> 持田薬 　　　 　　　-923　　　　 40　　　1.08
６．<6140> 旭ダイヤ 　　 　　　-607　　　　973　　　2.84
７．<3903> ｇｕｍｉ 　　 　　　-485　　　1,343　　　4.04
８．<8306> 三菱ＵＦＪ 　 　　　-451　　　2,004　　 17.58
９．<6619> ＷＳＣＯＰＥ　　　　-418　　　2,007　　　2.57
10．<7012> 川重 　　　　 　　　-410　　　1,018　　 18.27
11．<4714> リソー教育Ｇ　　　　-333　　　　664　　　2.52
12．<4023> クレハ 　　　 　　　-292　　　　595　　　0.83
13．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　　-274　　　3,110　　 40.35
14．<7011> 三菱重 　　　 　　　-263　　　1,121　　 18.60
15．<8601> 大和 　　　　 　　　-241　　　　184　　 14.33
16．<6920> レーザーテク　　　　-236　　　　472　　　3.10
17．<8411> みずほＦＧ 　 　　　-231　　　　677　　 12.82
18．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　 　　　-220　　　　423　　 14.24
19．<6954> ファナック 　 　　　-211　　　　215　　 14.35
20．<6323> ローツェ 　　 　　　-200　　　　194　　 21.50
21．<4062> イビデン 　　 　　　-191　　　　530　　　3.59
22．<6330> 東洋エンジ 　 　　　-179　　　1,371　　　3.96
23．<5801> 古河電 　　　 　　　-172　　　　947　　　1.60
24．<2471> エスプール 　 　　　-172　　　　109　　 12.87
25．<2931> ユーグレナ 　 　　　-159　　　2,867　　　1.17
26．<3436> ＳＵＭＣＯ 　 　　　-145　　　　875　　　3.29
27．<8714> 池田泉州ＨＤ　　　　-142　　　　348　　　4.22
28．<4768> 大塚商会 　　 　　　-135　　　　 10　　　7.62
29．<8316> 三井住友ＦＧ　　　　-133　　　　591　　 20.94
30．<4911> 資生堂 　　　 　　　-131　　　　576　　　1.65
31．<6315> ＴＯＷＡ 　　 　　　-119　　　　248　　 14.03
32．<9983> ファストリ 　 　　　-117　　　　394　　　0.29
33．<5726> 大阪チタ 　　 　　　-115　　　1,106　　　1.29
34．<7600> 日本ＭＤＭ 　 　　　-110　　　　453　　　3.50
35．<8001> 伊藤忠 　　　 　　　-102　　　　607　　 12.00
36．<4188> 三菱ケミＧ 　　　　　-97　　　　234　　　6.25
37．<5016> ＪＸ金属 　　　　　　-93　　　1,764　　　9.00
38．<8035> 東エレク 　　　　　　-92　　　　268　　　4.36
39．<3105> 日清紡ＨＤ 　　　　　-89　　　　175　　　2.75
40．<8125> ワキタ 　　　　　　　-86　　　　 59　　　2.95
41．<3915> テラスカイ 　　　　　-83　　　　 52　　　8.80
42．<9023> 東京メトロ 　　　　　-81　　　　226　　　6.55
43．<4443> Ｓａｎｓａｎ 　　　　-81　　　　305　　　7.58
44．<5110> 住友ゴ 　　　　　　　-78　　　　 40　　 29.11
45．<6966> 三井ハイテク 　　　　-78　　　　623　　　6.50
46．<2930> 北の達人 　　　　　　-74　　　2,336　　　1.87
47．<7240> ＮＯＫ 　　　　　　　-71　　　　 92　　　1.75
48．<8304> あおぞら銀 　　　　　-71　　　　 26　　125.71
49．<6758> ソニーＧ 　　　　　　-71　　　　285　　 42.13
50．<5802> 住友電 　　　　　　　-65　　　　150　　 21.28

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