◇プロ野球セ・リーグ 巨人7-2DeNA（4月25日、横浜スタジアム）

2-0で迎えた3回、1アウト満塁の場面で打席に入った巨人の小濱佑斗選手。DeNAの先発、片山皓心投手のまっすぐを捉えると、ライト方向にはじき返しました。これでランナー2人がかえって、小濱選手にプロ初打点が記録されました。

「外野まで飛ばせば、犠牲フライになるかなという思いで(打席に）入っていたので、最低限を意識しながら・・・それが最高の結果につながったのでよかったなと思います」

同じ寮生の平山功太選手が2回にプロ初のホームランを放っていたことも刺激になっていたようで、「(球場の）行き帰りは一緒ですし、いろんな野球の話をしながら、切磋琢磨（せっさたくま）しながらやっている。竹丸もそうですし、ピッチャーも含めて、近い世代が活躍していると刺激になりますし、お互い負けないようにと思ってやっているんで、引き続き、やっていければなと思います」と笑顔を見せました。

また、脳しんとうなどで戦線離脱を余儀なくされたショートを守る泉口友汰選手については「イズさんがいないのはチームにとってはマイナスかもしれないですけど、個人的には、出られるチャンスが来ているというところはプラスに捉えています。イズさんが帰ってきても勝負できるような状態を作っていけば、チームとしてもよりいいと思いますし、僕としても目指しているところはそこなので。出られているときに結果を出せるように、継続してやっていければなと思います」と語りました。