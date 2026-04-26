「怖い、、 」ジェットコースター直前で涙した息子。すると、普段は控えめな夫が──？

これは筆者自身の体験です。家族旅行で訪れた遊園地で、5歳の息子が憧れていたジェットコースターに挑戦することになりました。しかし息子は直前で怖くなり戸惑う姿に、私もどうすればいいのか迷ってしまいます。そんな中、普段は控えめな夫が見せた意外な行動を通して、家族の支え合いの大切さに気づかされた出来事です。

念願の遊園地にワクワク！

家族旅行で遊園地に行くことが決まり、私は久しぶりに子どもたちと過ごす時間を楽しみにしていました。特に息子はジェットコースターに乗るのが夢で、「絶対乗る！」と何日も前から張り切っていました。パンフレットを何度も見返しながら、当日の話をする姿がとても印象的でした。普段忙しい夫も、この日は家族で過ごす時間を心から楽しみにしている様子でした。

いざ直前で「怖い……」と涙

当日、いくつかのアトラクションを楽しみ、いよいよお目当てのジェットコースターへ。順番が近づくにつれて息子の表情が曇り始め、「やっぱり怖いかも……」と涙を浮かべ小さな声。さっきまであんなに楽しみにしていたのに、急に不安が押し寄せたようでした。無理させるべきか、やめるべきか、私も判断できずに戸惑ってしまいました。