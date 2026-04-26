〈GPSを装着して徹底的監視を〉 出所から数ヵ月後に若い女性を襲った男の不敵な睨み

２人は刑務所の中で出会い、同時に出所し犯行

男が警察署の建物から出てくると、通常よりも多くの警察官が周りを囲む。男は、青色レンズの入ったメガネ越しに報道陣を不敵に睨みつけた。その後、男が護送車に乗り込むまで、警察官は動きを厳重に見張っている感じだった──。その様子からも、男が重要事件の容疑者であることは容易に理解できる。

女性に暴行を加え、現金を奪ったとして、神奈川県警は４月21日までに、村上賢容疑者（45）と写真の男、梶幸男容疑者（41）を逮捕した。

「警察によると、２人は今月、横浜市神奈川区のマンションにベランダから侵入。帰宅した20代の女性会社員に刃物のようなものを示し、拳で殴るなどの暴行を加えてケガをさせています。そして、財布などを奪った強盗致傷容疑で逮捕されました。同日には、県内で複数の空き巣事件が発生しており、捜査で防犯カメラを解析したところ、両容疑者が浮上したようです。４月７日に逮捕状を請求し、全国に指名手配していました」（全国紙社会部記者）

これだけでも、地域住民を恐怖に陥れるには十分だが、さらに世間を震撼させたのは、逮捕後に明らかになったこの２人の過去の犯罪歴と共犯に至った経緯である。

「捜査関係者の話では、梶容疑者は過去にも同様の事件を起こしていました。女性宅に侵入し、刃物を突きつけて性的暴行を加え、キャッシュカードなどを奪い、強盗や強盗強姦容疑で逮捕。懲役18年の実刑判決を受けました」（前出・記者）

一方、村上容疑者も過去に複数の女性への強姦致傷、強盗強姦未遂などの容疑で逮捕され、懲役19年の判決を受けている。

「２人は服役した山形刑務所（山形市）で知り合ったようです。どちらも刑務所では模範囚として刑期が短縮され、今年出所したばかりでした。その後、都内の同じ会社に就職していましたが、３月以降、２人とも行方がわからなくなっていたそうです」（前出・記者）

「出所後も徹底的に監視すべき」

この報道にSNSには、〈一生出すべきではなかった〉〈今度は間違いなく無期懲役〉などと、容疑者に対する怒りの声と同時に、〈刑務所の更正プログラムがまったく機能していない証拠〉〈模範囚なんてシステムはなくすべき〉〈凶悪犯に仮出所を認めるならば、GPSなどを装着すべき〉などと、今後、議論に値するであろう刑務所のあり方や、犯罪者の出所後の処遇についても、さまざまなコメントが寄せられている。それだけ、今回の事件が世間に与えた衝撃の大きさをうかがわせるが、元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏は、次のように話す。

「２人は、過去に同じような犯罪で刑務所に収監され、意気投合したのでしょう。２人とも模範囚であったということですから、出所を早めるために、ずっと装っていた可能性は高いと思います。出所後の就職先が同じということにも、意図的なものを感じます。就職先は、仮出所の時に自立支援施設などに入って、出所後に受け入れてくれる会社の面接などを行って決めるのですが、過去に性犯罪を犯した人物を受け入れてくれる会社はそんなに多くありません。

それでも、２人を受け入れてくれたわけですから、その会社も２人の態度を見て、大丈夫だろうと判断したのでしょう。彼らは模範囚だったそうですが、だからといって〈模範囚制度をなくせ〉という意見には賛成できません。本当に更正して真面目に働いている元“模範囚”もたくさんいますから」

では、GPSといった監視制度についてはどうだろう。

「GPSは絶対に必要です。出所した人物がどういう人物かという以前に、再犯しない、させないことを考えた時に、間違いなく抑止力になるからです。例えば、韓国では、有罪判決を受け、再犯の恐れが高いとされる性犯罪者やストーカーなどにGPS付きの電子足輪をつける制度があります。その結果、再犯率が９分の１まで減少したというデータが出ています。

出所する時には、誰だって『絶対にやりません』『一生、真面目に働きます』と言いますよ。それを嘘だと見抜くことはできません。だからこそ、少なくとも性犯罪や、殺人、殺人未遂などの罪を犯して有罪判決を受けた人物にはGPSを装着して、徹底的に監視する。そうならないとダメだと私は思います」

調べに対し、２人は「間違いありません」と容疑を認めているというが、この事件の前にも神奈川県内で複数の窃盗事件に関与した可能性もあるとみて、警察が関連を調べている。