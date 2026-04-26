イングランド5部リーグの試合に脚光

“フットボールの母国”イングランドは5部リーグでもすさまじい熱気に満ちている。

サッカーが根付く現地での熱狂ぶりが「心震える」「フットボールはこうでなきゃ」など、大きな反響を読んでいる。

イングランド5部ナショナルリーグは24チームによって争われ、優勝クラブが自動昇格、2位から7位までが昇格プレーオフに回る。ヨーク・シティが首位、それを追うロッチデールが2ポイント差の2位で追いかけるなか、劇的な展開によって優勝決定が最終節までもつれ込んだ。そして、最終節はヨーク・シティとロッチデールによる直接対決というこれ以上ない舞台が整った。

前節ヨーク・シティは3-0で快勝し、勝ち点107に伸ばした。一方、ロッチデールはブレントリー・タウンを相手に1-1のまま試合終盤を迎えていた。引き分けで終わればヨーク・シティの優勝と昇格が決まるなか、後半アディショナルタイム9分という最終盤に勝ち越しゴールを奪う劇的展開で勝利。勝ち点を105とし、最終節の逆転優勝に望みをつないだ形だ。

ロッチデールの公式SNSでは劇的決勝ゴールや試合後の歓喜の様子をピッチレベルから撮影した動画が公開。5部リーグとは思えないサポーターの大歓声、熱狂ぶりは「5部でこれは凄い」「この熱狂を味わいたい」「心震える」「フットボールはこうでなきゃ」「かっけえ」と話題を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）