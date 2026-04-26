◇明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節 清水０―２名古屋（２５日・アイスタ）

清水エスパルスはホームで名古屋と戦い０―２で敗戦。前半終了間際に失点すると、後半４３分にもＣＫから失点して力尽きた。今季３度目の複数失点と無得点で、連敗を喫し、６位に後退した。

清水は開幕戦での借りを返すことはできなかった。前半４５分に右クロスをゴール前で頭で合わされて、先制点を許すと、後半４３分にはＣＫから失点。最後まで流れを呼び込むことができなかった。吉田孝行監督（４９）は「全然ダメな試合だった。このような試合はしてはいけない。選手がもっと思い切ってプレーしなければいけないが、自分の責任」。敗戦に厳しい言葉を並べた。

ミハイロ・ペトロヴィッチ監督（６８）が指揮する名古屋には開幕戦（２月８日、豊田ス）で０―１で敗れていた。攻撃的サッカーを貫く相手に対し、ブロックを敷き、カウンターを狙った。リベンジを誓った一戦で持ち味のハイプレスで敵陣から奪いにいく形はつくれなかった。指揮官は「移行していくところをもっと出せたと思う」と振り返った。

ＦＷ北川航也（２９）が４試合連続、ＭＦカピシャーバ（２９）が３試合連続でベンチ外と攻撃陣は万全ではない中で打開を目指したが、５連戦の初戦を落とした。ＧＫ梅田透吾（２５）は「一つでも勝利を積み上げていきたい」と２９日のホーム長崎戦を見据えた。