◇明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 第１２節 大宮１―１（ＰＫ５―３）藤枝（２５日・藤枝総合運動公園サッカー場）

Ｊ２藤枝はホームでＪ２大宮を迎え、後半２０分にＦＷ真鍋隼虎（２２）の３戦連続ゴールで先制したが、同３７分に失点。１―１の末のＰＫ戦（３―５）で惜敗した。

藤枝があと一歩のところで３連勝を逃した。絶好調男、真鍋がボランチの三木仁太（２２）のクロスを左足で決めて先制。だが、その１７分後に要注意人物だったはずの大宮ＭＦカプリーニ（２８）に一瞬の隙を突かれ、同点とされてしまった。

槙野智章監督（３８）は「圧倒していた中で２点取らなきゃいけなかった」と無念さをにじませた。ＰＫ戦では２人目のＭＦ杉田真彦（３０）が枠を外し、大宮には５人全員に決められた。

だが、チームに暗さはない。好ムードの要因の一つは、３戦連発を決めた真鍋の決定力だ。指揮官は「得点以外にも攻撃の起点、ファーストディフェンス（前線からの守備）。素晴らしい働きをしている。いい目をしています。サボりませんし」と若きストライカーを絶賛。勝てなかっただけに真鍋の笑顔は控えめだが「コンディションもいいし、メンタル面でもゴールを意識していることが（結果に）つながっている」と手応えを感じていた。

次節２９日のアウェー札幌戦からＧＷ４連戦に入る。槙野監督は「メンバーは変えます。何人かは変えなきゃいけない」と競争でチームを活性化していくことを予告した。（甲斐 毅彦）