◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第１２節 磐田１―０岐阜（２５日、静岡・ヤマハスタジアム）

２２日に就任したばかりのＪ２磐田・三浦文丈新監督（５５）が初陣を飾った。Ｊ３岐阜を１―０で下して、今季初の４連勝。前半３５分にＭＦグスタボシルバ（２８）が２戦連発のゴールを挙げ、「一斉観戦」に集まった磐田市内の小学５、６年生約２８００人に勝利を届けた。

防戦一方となったラスト１０分を、磐田はしのぎ切った。ゴール前のＦＫを長身ＦＷマテウスペイショット（３０）が阻み、左右からのクロスもＤＦ陣が集中してゴール前ではね返す。試合終了の笛にイレブンは抱き合い、三浦新監督はベンチのメンバーとハイタッチ。「ホッとしています。選手が魂を出して戦ってくれました」と初戦を勝利で飾り胸をなで下ろした。

小学生の大歓声が背中を押してくれた。この日は市内の小学５、６年生が授業の一環として観戦。教員・保護者を含めると約３３００人がバックスタンドから見守っていた。

そんな子どもたちの熱視線に応えるように、右サイドが前半３５分に躍動した。ＭＦ川崎一輝（２８）が、猛然と駆け上がったＤＦ植村洋斗（２４）へスルーパス。「小学生にパワーをもらった」とゴールラインギリギリで追いついてクロスを送ると、「植村なら必ず追いつく」と信じて走っていたグスタボシルバが決めた。

２０１１年から始まった「一斉観戦」の試合は、ここまで１１勝３敗（２０年はコロナ禍で開催なし）で、６連勝中だった。勝利を呼び込んだ川崎も「鳥肌が立つくらいの声援でした。応援の力をあらためて感じました」と目を細めた。

今季就任した志垣良監督が「自信が持てない」と１９日にフロントと相談。協議の結果、２２日に辞任が発表され、三浦コーチが急きょ昇格した。岐阜戦まで時間は短かったが、「５―４―１で粘り強く守ってゴール前に侵入させない」と意思を統一。今季初の４連勝を３戦ぶりのクリーンシートで飾り、「残り７戦で５勝して」というクラブの要望もクリアしそうな勢いだ。

次節・２９日はアウェーで松本戦。グスタボは「勝てたことは大きいが、ここで満足していては意味がない。次も勝つ」と気を引き締め直した。（里見 祐司）