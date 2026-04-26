☆ＤｅＮＡ―巨人（１４：００・横浜）ＤｅＮＡ＝石田裕、巨人＝井上

巨人の坂本勇人は２５日のＤｅＮＡ戦で３回に三塁内野安打を放ち、１安打をマーク。通算２４５２安打とし、土井正博（近鉄、西武）に並び、ＮＰＢ通算安打数で１０位となった。また、この日の三塁内野安打が通算１６６２本目の単打となった。巨人のＮＰＢ通算の単打ではトップの川上哲治の１６６３にあと１と迫った。２６日のＤｅＮＡ戦で単打を１本放てば、川上に並ぶ球団最多の単打となる。巨人の単打上位は

（順）数 打 者

（１）１６６３ 川上哲治

（２）１６６２ 坂本勇人

（３）１５３５ 長嶋茂雄

（４）１４７１ 王 貞治

（５）１４５７ 柴田 勲

ちなみに単打が１６６３本となれば、プロ野球全体でも単打で川上に並ぶ１０位となる。今後も積み重なっていく数字に注目したい。

（その他のカード）

☆中日―ヤクルト（１３：３０・バンテリンドーム）中日＝高橋宏、ヤクルト＝奥川

☆阪神―広島（１４：００・甲子園）阪神＝大竹、広島＝栗林

☆楽天―西武（１３：００・楽天モバイル最強）楽天＝早川、西武＝平良

☆オリックス―日本ハム（１３：００・京セラドーム大阪）オリックス＝九里、日本ハム＝有原

☆ソフトバンク―ロッテ（１４：００・鹿児島）ソフトバンク＝前田悠、ロッテ＝田中

※対戦カード（試合時刻・球場）予告先発の順